Battaglia y González Fuertes condenan al Mallorca

El Mallorca se ha quedado con cara de tonto esta noche en Son Moix con Battaglia y el colegiado González Fuertes como protagonistas. El centrocampista bermellón por cometer dos penaltis y el árbitro, a pesar de haber acertado en el primero, por haber señalado una de esas penas máximas que solo se pitan ahora y no siempre, ni mucho menos. El asturiano ha considerado falta del argentino sobre Fekir que ha supuesto un castigo exagerado para un equipo bermellón que había hecho lo más difícil al empatar el duelo con el tanto de Muriqi y que había neutralizado el inicial de Borja Iglesias. El delantero de los verdiblancos, que también ha anotado el segundo desde los once metros, ha tumbado a los de Javier Aguirre, que en la segunda mitad no merecían irse con la cabeza baja al vestuario (1-2). Esta derrota duele por cómo se ha producido, pero evidencia que puede competir contra un equipo diseñado por luchar para entrar en Europa. Eso sí, el Mallorca todavía tiene mucho por mejorar, sobre todo a la hora de elaborar juego, donde tiene unas enormes carencias. Falta fútbol y dinamismo y eso tiene que llegar en lo que queda de mercado.

El partido no ha podido empezar peor. Tan inocentes como absurdas, unas manos de Battaglia en un ataque sin demasiado peligro de los visitantes han condicionado el partido. González Fuertes no las ha señalado, pero tras revisarlo a instancias del VAR ha pitado penalti. Borja Iglesias no ha perdonado desde los once metros para poner la cuesta hacia arriba a los bermellones, que en el minuto ocho ya debían afrontar un nuevo escenario con la obligación de igualar el resultado. Y ahí es dónde se le ven las costuras a un equipo que se siente relativamente cómodo defendiendo, aunque tiene lagunas por mucho que defienda con cinco, pero que sufre lo indecible para crear. Y se ha notado cuando lo ha intentado, más por intensidad que por talento, ante un adversario que estaba muy cómodo. De hecho, ha podido marcar el segundo si Juanmi hubiera afinado la puntería en una contra en la que Copete, quizá en su único error, se come el balón y deja al andaluz frente a Rajkovic.

A partir de ahí el Mallorca ha tenido más el balón, pero demasiado lejos de la meta de Rui Silva, algo que todavía se lo ponía más fácil a los andaluces. Solo las llegadas de Maffeo y algún chispazo esporádico de Dani Rodríguez y Kang In Lee han dado la impresión de que estaban en el partido, pero lo triste es que la sensación es que no sabían qué hacer más. Grenier, muy impreciso, y Battaglia no generan en el centro del campo y los demás hacen la guerra por su cuenta, con un Muriqi demasiado solo. Un cabezazo de Maffeo y otra buena incursión del lateral que Dani no puede rematar en condiciones han dado señales de vida, pero el que ha estado más cerca del gol ha sido el Betis ya en el descuento. Primero con un cabezazo de William tras un córner que se ha ido fuera y después con tiro de Fekir en el interior del área que se ha ido alto. El susto ya estaba en el cuerpo de los mallorquinistas. Algo tenía que hacer Aguirre en la reanudación. No se podía seguir así.

El mexicano no ha introducido ningún cambio, pero sí que ha adelantado todavía más las posiciones de Jaume Costa y Maffeo, que eran extremos y han dejado al equipo con tres atrás. Kang In Lee se ha llenado de balón en una contra y su disparo se ha ido a las nubes cuando tenía mejores opciones. Hasta que ha llegado el gol que todo aficionado se imagina de Muriqi. Jaume Costa recupera un balón, se lo cede a Kang In, que envía un gran pase al corazón del área para que el kosovar cabeceara con toda su alma al fondo de la red. Para eso está el coreano, con su indiscutible talento y, por supuesto, para eso está el ‘pirata’. Un sensacional gol justo en el momento que más lo necesitaban. Son Moix, con su nueva Grada Este, se ha convertido en una fiesta y ha empezado a creer que era posible tumbar a los verdiblancos. Antonio Sánchez ha entrado para dar más frescura al centro del campo, pero lo cierto es que los que han apretado han sido los sevillanos, que han recibido un regalo inesperado. González Fuertes ha considerado penalti de Battaglia cometido sobre Fekir en una decisión que ha desquiciado a los bermellones, que no entendían nada. Y con razón. Borja Iglesias ha puesto el 1-2 en el electrónico y vuelta a empezar. El mazazo ha sido grande, pero no había tiempo que perder. Casi en la siguiente acción, Muriqi se ha plantado ante Rui Silva, que ha repelido el remate con acierto.

Y después en la otra portería ha sido Juanmi el que ha cruzado demasiado su disparo. El duelo ha entrado en una fase loca, sin centrocampismo y muchas más imprecisiones. Antonio Sánchez ha rematado flojo y Rajkovic, otra vez en la otra parte del campo, ha despejado un gran chut de William. Pero lo que es muy difícil de entender es cómo no ha terminado en gol la jugada del minuto 84. Kang In Lee estrella un lanzamiento de falta en el larguero y el rechace le ha caído a Jaume Costa, que ha rematado con un tiro muy fuerte que ha sacado Rui Silva como ha podido. Ver para creer. Ha sido la ocasión más clara de todo el encuentro, pero la fortuna no estaba del lado de los locales. Un chut de Maffeo que se ha ido a córner ha sido otra buena oportunidad, pero el marcador ya no se ha movido y el Mallorca deja escapar los tres primeros puntos de la isla.

MALLLORCA: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete (Lago, min.85), Jaume Costa, Battaglia (Baba, min. 77), Grenier (Antonio Sánchez, min.63) , Dani Rodríguez (Abdón, min. 77), Kang In Lee y Muriqi.

BETIS: Rui Silva, Aitor Ruibal, Edgar, Pezzella, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William (Loren, min.87), Rodri (Rober, min. 63), Juanmi, Fekir y Borja Iglesias (Paul, min. 77).

ÁRBITRO: González Fuertes (comité asturiano). G GOLES: 0-1: Borja Iglesias, de penalti (min.8); 1-1: Muriqi marca de cabeza tras un centro de Kang In Lee (min.56); 1-2, Borja Iglesias, de penalti (min.72).

T. amarillas: William (min. 1), Juanmi (min.35), Grenier (min.45), Fekir (min.65), Dani (min. 65), Rober (min.81), Guido(min. 83), Maffeo (min. 83), Rui Silva (min. 86)Raíllo (min.90), Costa (min.96).