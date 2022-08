“Hoy perdimos, sí. Pero perdiendo gané”. Así se mostró Javier Aguirre tras la derrota por 1-2 del Mallorca ante el Betis en el renovado Visit Mallorca Estadi. El técnico ha asegurado en la rueda de prensa posterior al partido que el equipo “ha dado un paso adelante”, tal y como pidió a sus jugadores tras el empate de la semana pasada en San Mamés.

“Este ha sido el partido más ofensivo de los que he dirigido al Mallorca”, ha afirmado, queriendo demostrar que la plantilla ha asumido su mensaje y, sobre todo, lo ha sabido plasmar sobre el césped. El mexicano ha arrojado un poco de esperanza pese al único punto obtenido de los seis posibles en las dos primeras jornadas, afirmando que el equipo está “en esa línea de ir jugando cada día mejor”.

El segundo gol del equipo bético llegó tras un polémico penalti provocado por Battaglia, acción sobre la que Aguirre no se ha querido pronunciar: “Hay que respetar el arbitraje, nunca hablo de los árbitros y no lo voy a hacer hoy. Son momentos del juego, es verdad que el segundo gol nos hace mucho daño. Aun así tocamos la puerta, pero no puedo ser”. También ha hablado del goleador del equipo, Vedat Muriqi, quien todavía muestra su falta de puesta a punto tras un complicado verano y su tardío regreso a la isla: “No hizo pretemporada. Tiene un déficit en relación con sus compañeros de unos treinta entrenamientos y se le nota. Ya no por el gol, sino por lo que hace. Estuvo a la altura del equipo, y en cuanto se sienta mejor físicamente nos irá dando más regularidad. Hoy en la primera parte le costó un poco más y aun así jugó mejor que en Ibiza. Esperamos mucho de él”.

Como no podía ser de otra manera, el míster ha sido preguntado por la posible llegada de más jugadores, y en especial del sonado delantero del Barça Martin Braithwaite, con quien coincidió en el Leganés. Aguirre ha confirmado que ya ha trasladado al club sus necesidades, y que ahora toca ponerse “a trabajar”: “Yo le dije la semana pasada al club: ‘estas son las necesidades del equipo”. «Yo propongo esto y ellos se ponen a trabajar. Siempre digo que hagan una llamada a este jugador, que nos vendrá bien, y en este caso también lo he hecho yo”, ha concluido.