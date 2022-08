El delantero del Mallorca Lago Junior se ha declarado como un admirador más del remodelado Visit Mallorca Estadi. Junior ha confesado que el nuevo estadio "ha quedado precioso", aunque todavía queden "cosas por hacer". "Vamos a disfrutar mucho porque veremos a los aficionados mucho más cerca y notaremos el ambiente y eso al final te empuja y te da mucha más energía”, ha comentado. El costamarfileño también ha hecho hincapié en la distancia que a partir del sábado separará la nueva grada oeste del césped: "Cuando vas a jugar fuera de casa ves estos campos, donde notas a los aficionados mucho más cerca, y como he dicho eso te empuja mucho más".

Junior se ha mostrado satisfecho con el punto obtenido el pasado lunes en San Mamés tras el empate a cero ante el Athletic: "Ha sido un buen punto ante un rival muy complicado. Son un equipo con jugadores de mucha calidad. Hicimos un buen trabajado defensivo, nos volvimos contentos con el punto. Ahora hay que hacer el punto bueno en casa contra el Betis, que es un rival bastante complicado”.

Tras haberse confirmado su continuidad en la plantilla esta temporada, Lago se ha mostrado "feliz" y "con ganas" de volver a pisar el césped de Son Moix: “Estoy seguro de que me van a recibir bien porque siempre me han dado su cariño. Yo me siento como en casa y si el sábado nos llevamos los tres puntos, pues mucho mejor, estaremos felices todos".