Alfonso Díaz: «No hemos hecho locuras y no tenemos problemas para fichar e inscribir jugadores»

El conflicto del Lluís Sitjar no acaba nunca. ¿Se muestra optimista con la venta de las acciones?

Somos optimistas por naturaleza. El problema del Lluís Sitjar es histórico, de más de dos décadas. Ha pasado mucha gente tanto en el Ajuntament como en el club y por una cosa o por otra no se ha podido llegar a una situación como la de hoy.

¿Y cuál es?

Ahora hay una realidad, en la que hay una oferta tangible para dar un paso adelante para resolver el problema de que hay un espacio muerto en la ciudad. Sentimos la responsabilidad de que ese espacio tiene que volver a la ciudad. No entendemos otra manera que no sea cerrar puertas y abrir nuevas. Esto tiene que solucionarse. Para nosotros es una gran oportunidad en la que creemos y, en cuanto nos llegue la notificación del Ajuntament, iremos a vender nuestros títulos.

El presidente de la Asociación de Copropietarios, Joan Aguiló, mantiene que la oferta de Cort es insuficiente.

Estamos ante una gran oportunidad. Tenemos que seguir avanzando. He hablado con muchos copropietarios y entendemos que tenemos que cuidar a todos aquellos que son y han sido seguidores del Mallorca. Por eso ofrecemos dos pases para los próximos 15 años a todos aquellos que vendan. Lo que me transmitían muchos de ellos es que son mallorquinistas que han ido al fútbol con sus abuelos, con sus padres, y que ese es el recuerdo que tienen del Lluís Sitjar y que quieren seguir disfrutando del Mallorca. Estamos resolviendo ambas cosas a la vez. Podemos seguir peleando, discutiendo y hablando de esto otros 25 años, pero creemos que es el momento.

¿El que no se llegue a un acuerdo bloquea alguna operación?

No. Nosotros tenemos claro que el dinero que vamos a percibir por la venta de estos títulos –cerca de 3 millones de euros– va a ir destinado a la mejora del Visit Mallorca Estadi. Es un círculo que se cierra. Creemos que es lo correcto.

Varios equipos de Primera, como el Betis, tienen a varios jugadores sin poder inscribir, pero el Mallorca no es uno de ellos. ¿Cómo se ha logrado?

(Sonríe). A base de mucho esfuerzo y responsabilidad. En estos siete años desde que estamos aquí hemos trabajado de igual manera a todos los niveles. No había que hacer locuras y que cada movimiento que hiciésemos fuera responsable. No queremos poner nunca el futuro del club en peligro. Hemos pagado el concurso de acreedores, el club está estabilizado y tenemos una gran base para seguir creciendo.

¿En qué nivel de salud económica se encuentra el club?

Estamos en una situación en la que no tenemos problemas. No hemos hecho locuras y no tenemos problemas para fichar e inscribir a nuestros jugadores.

Parece que el acuerdo con CVC no es suficiente para la mayoría de equipos. ¿Sigue siendo rentable?

No sé si la palabra es rentable. Es la opción que todos hemos decidido. Teníamos que crecer como Liga y para eso se tenían que dar una serie de circunstancias en las que los clubes necesitaban una inyección económica. Para aclarar, es un dinero que se utiliza pero que hay que devolver. Al final, quien paga todas estas inversiones, en infraestructuras básicamente, que va casi un 70%, son los clubes.

¿Qué pasó en las negociaciones por Muriqi? Primero era imposible alcanzar lo que pedía la Lazio, llegó a un acuerdo con el Brujas y, tras romperse, sí que se pudo acometer.

Cambiaron las cantidades económicas y eso era muy importante. Podíamos llegar a unas ciertas condiciones y al final se dieron.

Es el fichaje más caro en la historia de la entidad y rompe un poco con la política que se venía siguiendo hasta el momento. ¿A qué se debe este cambio?

Pues al querer dar un paso adelante. En este plan de crecimiento que hemos empezado ahora buscamos mejoras en la parte deportiva, infraestructuras, internacionalización… Tenemos una hoja de ruta y la estamos siguiendo. A nivel deportivo tenemos la opción y creemos que estamos en el momento en el que hay que apostar. Muriqi ha sido un gran apuesta por parte del club y estamos seguros de que nos va a dar mucho.

¿Queda dinero en la caja para realizar más fichajes? Se ha pagado por Maffeo, Muriqi y Rajkovic.

Sí.

¿Y margen en el límite salarial?

(Sonríe) Algo queda, sí. No puedo dar más detalles.

¿Es necesario dar salidas a futbolistas que no cuentan como Alegría o Mboula para firmar a otros?

No es un tema económico. Ya lo dijo el entrenador, son jugadores con los que no se cuenta y deportivamente tienen que buscar una salida.

Aguirre dijo que las necesidades de la plantilla se habían cubierto «parcialmente». ¿Puede asegurar que el 1 de septiembre estará completa?

No se puede asegurar nada en la vida. Se está trabajando en ello.

¿Pero se conseguirá?

Esperamos que sí.

¿Cuál es el objetivo esta temporada en el verde?

Mejorar lo que hicimos el año pasado, pero siendo conscientes de que va a ser una temporada complicada otra vez. Somos optimistas, tenemos un grupo que ya ha vivido lo que es mantenerse, que han ascendido y que tienen más experiencia en Primera División. Las expectativas son buenas, pero con los pies en el suelo de que habrá que lucharlo mucho.

¿Le gustó lo que vio en San Mamés?

Es cierto que el Athletic tuvo muchas oportunidades y que mereció más, pero tuvimos mucho oficio. El trabajo de tanto tiempo ha llevado a esto, a que tengamos jugadores que saben jugar y sufrir. Fue un partido muy parecido al del Sánchez Pizjuán la temporada pasada. Sabemos lo que es la Primera División y estamos preparados para competir.

¿En qué plazo se encuentra ahora mismo la reforma de Son Moix?

Se va a poder abrir toda la tribuna, tanto la parte nueva como la alta. Todo estará habilitado y perfecto para que la afición pueda disfrutar del partido ante el Betis, de sus nuevos asientos y de la cercanía al campo.

¿Y la cubierta?

Seguimos trabajando. No tenemos fechas exactas. Hay desabastecimiento en materiales, algo general en el mercado, y eso ha producido algunos retrasos. Estamos trabajando para ver si el próximo partido o el siguiente puede estar lista. Es normal que ocurra en un proceso de trabajo.

La residencia para futbolistas de la cantera, siendo imposible en Son Bibiloni, está proyectada en el estadio. ¿Para cuándo se prevé que estará acabada?

Dentro de la fase 2 es nuestra intención tener la residencia. Si cumplimos los plazos la idea es empezar en septiembre-octubre y que en mayo esté acabada.

¿La sección femenina entra dentro de los planes?

Es algo que tenemos que tener, somos conscientes de ello. Es verdad que hemos centrado muchos esfuerzos en estabilizar el club. Y no ha sido fácil, a todos los niveles. Sin duda una sección femenina tendremos, pero no sé decir cuándo.

¿Le ha sorprendido que a pesar de las críticas y precios elevados estén a punto de llegar al tope de 16.000 socios?

No me sorprende. Siempre que los precios suben hay críticas, pero creo que entran dentro de la razonabilidad. Son precios que para Primera son normales. La afición que tenemos es de 10. Han estado a las malas y a las buenas y ahora están otra vez demostrando que están al lado del equipo.

¿Por que se decidió una subida tan alta, sobre todo en la antigua Grada Sol, mucho más económica tradicionalmente que la Cubierta y ahora prácticamente a la par?

El estadio ahora tendrá dos Tribunas. Dentro de las diferentes opciones de precio que tiene que tener el estadio, creemos que la subida es razonable.

¿Van a compensar a los socios del año pasado que no pudieron ir a ver los primeros partidos por la pandemia? Muchos dicen que han preguntado al club y no tienen respuesta.

Siempre hemos pagado cualquier reclamación que ha habido desde que pasó todo aquello con la pandemia.

La investigación a Robert Sarver todavía no ha concluido. ¿Preocupa en el club lo que puede ocurrir si finalmente se confirman las duras acusaciones sobre él?

No tengo nada que decir sobre ese asunto.