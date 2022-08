Jose Manuel Arias Copete evidenció su felicidad tras el encuentro. «Ha sido un debut soñado con un punto en San Mamés», dijo el central, que se estrenó en Primera División tras llegar este verano libre procedente de la Ponferradina. «Debuto como titular y las cosas han salido bien, estoy muy contento y nos vamos a casa sumando», destacó.

Copete reconoció que el encuentro se les había hecho muy largo, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de un exigente verano en lo físico: «En el primer partido es normal porque las piernas van cogiendo ritmo después de la pretemporada. Le he dicho al míster que aguantaba, había que hacerlo como fuera. El zaguero, canterano del Villarreal y que llegó a jugar en Segunda B con la Penya Esportiva, se mostró agradecido por el trato con Valjent y Raíllo, sus compañeros en el eje de la zaga. «Me he entendido bastante bien, son dos veteranos en esto y me ayudan mucho, pero también quiero decir que cuando se deja la portería a cero es mérito de todos», comentó. Copete, de 22 años, ya espera su estreno como mallorquinista en casa. «Estoy con muchas ganas de que llegue el sábado, ahora tenemos que descansar y preparar el partido contra un gran equipo como el Betis y tratar de sacar los tres puntos», finalizó.