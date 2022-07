El Ajuntament de Palma va a realizar una oferta pública de compra de todos los títulos del Lluís Sitjar e intentar, de esta manera, poner fin "a uno de los problemas de Ciutat que lleva enquistado desde hace ya muchos años". La junta de gobierno ha aprobado esta mañana una propuesta que supera en más de un millón la realizada hace ahora cuatro años y que "solo se podrá llevar a cabo si un 60% de los copropietarios -lo que corresponde a unos 400 títulos-" aceptan la misma.

El alcalde de Palma, José Hila, el concejal de Deportes, Francisco Ducrós, y la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyols, acaban de dar a conocer en Cort la propuesta, con la que confían "poder poner punto y final al problema del Lluís Sitjar".

"Hoy presentamos una iniciativa muy importante para nosotros. Nuestra aspiración es comprar el 100% de las acciones del Lluís Sitjar. Nunca antes se había hecho una oferta de compra, solo se había hablado, pero nuestra intención poner por fin solución a un problema que lleva muchos años enquistado", ha relatado Hila.

"Es un terreno que lleva muchos años abandonado, se había convertido en un problema. Este espacio está en un lugar fantástico de nuestra Ciutat. Tiene que ser un espacio donde haya equipaciones públicas para los barrios cercanos. Abrimos una nueva puerta para Es Fortí y es un futuro ilusionante", ha declarado el alcalde de Palma.

El coste para el Ajuntament será de 11,3 millones de euros por el total de los 666 títulos, una subida sustancial teniendo en cuenta que en 2018 la oferta de la que se habló no alcanzaba los diez (9,7). Esto supone que cada copropietario recibirá 16.900 euros por acción, dos mil más de los ofertados en la última ocasión (14.603).

"Durante todo este tiempo hemos tenido conversaciones con el Mallorca y el club siempre nos ha mostrado su predisposición a vender su parte, de ahí que desde aquí haga una llamada a los propietarios para que se sumen y participen en un proyecto de futuro. No creo que tengan que dejarla pasar", ha reconocido Hila.

Después de un primer acercamiento llevada a cabo entre el Ajuntament y los copropietarios durante el pasado mes de marzo, el consistorio palmesano ha realizado una nueva tasación del terreno, con la que esperan poder convencer a los implicados y poder construir en dichos terrenos equipamentos públicos de uso deportivo, que se incorporarán a la Falva Verda.

Neus Truyols, concejala de Modelo de Ciudad, ha explicado los pasos a seguir durante la venta de los títulos y ha querido aclarar que la antigua puerta del Lluís Sitjar, emblema del mallorquinismo, será "catalogada como espacio emblemático" y será "protegida y mantenida" por el Ajuntament.

"En los próximos días procederemos a notificar a todos los propietarios dicha oferta. A partir de ahora, tendrán tres meses de plazo para aceptarla. Una vez pasados estos tres meses, confiamos en que la totalidad se sumen a la propuesta, pero si no es así, nos bastaría con un 60% para poder llevar a cabo la compra. Si no llegamos al 100, pero superamos los 60, el Ajuntament tiene unos mecanismos que puede ejercer para conseguir el resto de títulos -que se adquirirán al mismo precio-", ha explicado Neus Truyols, quien ha reconocido desconocer de cuántos copropietarios se trata exactamente en la operación. "En caso de que en esta primera fase no se alcance el 60%, desaparecerá la oferta. Ahora mismo desconocemos cuál es la voluntad de los implicados", ha explicado.

Por su parte, el concejal de Deportes Francisco Ducrós, ha señalado que esta oferta se trata de un "proceso histórico que ponemos en marcha con mucha ilusión". "No será un espacio lucrativo y además creemos que es una buena manera de preservar la memoria del Mallorca. Es un día de satisfacción para todos", ha concluido.

Cabe recordar que en 2010, la entonces alcaldesa de Palma, Aina Calvo, valoró los terrenos en los que estaba ubicado el Lluís Sitjar en algo más de 17 millones de euros, siempre teniendo en cuenta que la economía ya se encontraba en un contexto de crisis, una cifra que dista, y mucho, de la actual oferta del Ajuntament por los 666 títulos.