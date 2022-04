El Cádiz y el Rayo muestran el camino al Real Mallorca

La lógica en el fútbol invita a pensar que el partido del domingo del Mallorca en el Camp Nou (21 horas/ Movistar) es peor que una visita al dentista, pero el Cádiz (0-1) y el Rayo Vallecano (0-1) han mostrado el camino del éxito. Son dos sorpresas mayúsculas consecutivas ante el todopoderoso Barcelona que se han producido en las ultimas jornadas que invitan a pesar que los bermellones también lo pueden conseguir. Al menos están obligados a intentarlo en su intento por evitar el descenso a Segunda División.

La receta no tiene mucho misterio. Lo más complicado es aplicarla con tino para que todos los aspectos del juego caigan de su lado frente a un adversario que, visto lo visto, está herido. Tanto gaditanos como vallecanos han sido muy incómodos para los de Xavi Hernández. Los andaluces y los madrileños apostaron por una defensa de cuatro, cada uno con su estilo, pero con una idea común: tener las líneas muy juntas sin balón, una alta presión y salir disparados al ataque con mucha velocidad y con poca elaboración. La idea de que los azulgrana, siempre volcados sobre el área rival, no tengan tiempo de recular ni de replegarse con orden. Pero mejor ir por partes.

Es clave dejar muy pocos espacios atrás, tanto en los pasillos interiores, para que los pasadores no puedan encontrar hueco, como en las bandas. Ambos equipos trataron de generar superioridad frente a los Dembelé, Ferran Torres y compañía, con la intención de que Aubameyang apenas tuviera opciones de oler la pelota. Estar concentrados para no cometer errores fatales frente a jugadores que no suelen perdonar es fundamental, así como conceder lo menos posible. El Mallorca, que seguramente recuperará la defensa de cinco que ya usó ante el Getafe, Atlético de Madrid y Elche, deberá intentar que sucedan las menos cosas posibles. Es evidente que en el cuerpo a cuerpo lo normal es que el Barcelona siempre salga victorioso.

Además, Sergio Rico debe estar inspirado bajo los palos. No queda otra. Es prácticamente imposible evitar que el Barcelona cree ocasiones, de hecho en estos dos encuentros las tuvo frente a Ledesma y Dimitrievski, pero los cancerberos respondieron a lo grande. Eso siempre transmite seguridad a una defensa que necesita ser muy contundente, sin dudas, ante el poderío ofensivo de los catalanes. Tanto el Cádiz como el Rayo dejaron su portería a cero, pero también supieron hacer daño, sobre todo los andaluces, que incluso fueron muy atrevidos, con numerosas ocasiones de gol que evitó Ter Stegen. Hasta que Lucas Pérez recogió un rechace para instalar el 0-1 definitivo. Es cierto que tenían poco que perder, pero otro aspecto importante es que jugaron sin miedo, incluso con descaro, en un escenario que impone.

Los vallecanos también fueron valientes, pero sobre todo muy efectivos porque marcaron un gol a los siete minutos, obra de Álvaro García, y apenas dos disparos más, uno de ellos que se estrelló en el poste. El Mallorca debe dejarse los complejos en el vestuario frente a un adversario que está con la autoestima baja y que también fue apeado, en su propio estadio, de la Liga Europa por el noveno de la Bundesliga, el Eintracht de Frankfurt (2-3). Por eso no debe renunciar al ataque, por mucho que el empate fuera un fabuloso resultado en el Camp Nou.

El Cádiz y Rayo lo tuvieron claro, con un juego más directo y sin quitarse el cuchillo de entre los dientes. Robar el balón y salir a la contra con rapidez y siendo verticales, más en pases largos que en conducción, con la intención de aprovechar las dudas que a veces muestran los Eric García, Lenglet y compañía. Si es capaz de hacer daño, esperando su oportunidad a balón parado o a la espalda de la zaga, el ambiente enrarecido en el feudo de los culés puede hacer el resto. Lo que sea para intentar dar la campanada y acercarse a la deseada permanencia en Primera. Vale la pena el esfuerzo.

Copa del Rey | El Villarreal y Athletic tienen opciones de Europa tras el triunfo del Betis

La conquista del Betis de la Copa del Rey del pasado sábado ante el Valencia en los penaltis otorgará una nueva plaza europea para la Liga. Los verdiblancos tienen el billete garantizado como campeones del torneo del KO y todo apunta a que finalizarán entre los seis primeros, por lo que el séptimo tendrá derecho a acudir a las competiciones continentales. Esto abre la puerta al Villarreal y Athletic Club, séptimo y octavo en la tabla, con 52 y 48 puntos, respectivamente. Esta situación tiene una incidencia directa respecto al descenso e interesa al Mallorca porque los vascos se miden, el 10 de mayo, al Granada en el Nuevo Los Cármenes. Los de Marcelino ya echaron una mano en la anterior jornada al derrotar al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (2-3). El Villarreal se mide este sábado al Alavés en Vitoria.