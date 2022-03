"Colocar el animómetro". Eso es lo primero que hará Javier Aguirre nada más aterrice en el vestuario del Real Mallorca. "Quiere ver cómo respiran, conocer sus ánimos y saber cómo se encuentran", ha reconocido el mexicano en la rueda de prensa de su presentación.

Acompañado por el director de fútbol, Pablo Ortells, y el CEO de Negocios, Alfonso Díaz, Aguirre ha comparecido las 14:30, una hora después del horario previsto. Lo primero que ha hecho el preparador de 63 años ha sido disculparse: "Ya sabéis cómo es el papeleo".

Aguirre, que ha firmado hasta final de temporada, con opción de un año más en caso de permanencia, ha reconocido sentir "muy contento" de recalar en la isla. "Estoy feliz de volver a la mejor Liga del mundo. Siempre que he venido a Mallorca ha sido para enfrentarme al equipo, pero lo que he conocido hasta el momento me ilusiona. Ves que hay potencial. Si por algo me decido es por la calidad del plantel, eso me ha motivado para venir", ha reconocido.

'El Vasco' ha señalado que tardó "exactamente 4 minutos y 33 segundos" en decir que sí a la propuesta del conjunto bermellón. "Al final se juntaban el hambre con las ganas de comer. Yo estaba en paro y ellos buscando un entrenador. Mi representante es el que negocio todo, yo le digo lo que quiero y él intenta cerrarlo", ha señalado.

Aguirre ha admitido que se siente especialmente cómodo en situaciones difíciles y que lo que espera es que "el equipo tenga espíritu de lucha y garra". "Eso es lo mínimo que una afición espera de sus jugadores. Quiero un equipo del que su gente se sienta orgullosa", ha resaltado.

El nuevo técnico del Mallorca, que no quiso valorar por el momento el calendario, "vamos a ir partido a partido", reconoció que no es un entrenador al que le moleste las puertas abiertas en los entrenamientos: "Lógicamente vamos a respetar la política del club y entiendo que en ocasiones puede resultar algo incómodo para los jugadores. Pero yo nunca he tenido problemas en ese sentido".

Aguirre ha aterrizado en la isla acompañado por su mano derecha Toni Amor. El mexicano ha reconocido que Amor "ha seguido toda la temporada del equipo" y que si considera necesario llamar a Luis García para que le "aconseje en algún punto", lo hará sin problemas. "Los entrenadores hablamos, estamos para eso", ha admitido.