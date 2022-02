El Mallorca ha vuelto a tirar de imaginación para promocionar el encuentro del próximo lunes ante el Athletic de Bilbao, fijado a las 21 horas, en Son Moix. El club ha 'fichado' al popular presentador Carlos Sobera para tratar de convencer a las parejas que asistan al partido a pesar de que se celebra San Valentín.

El departamento de comunicación, que dirige Albert Salas, ha apostado por un vídeo en el que se observan algunos desencuentros en su primera cita entre un hombre y una mujer en el programa 'First Dates', en el que el vasco es la cara visible. "Si ves que no empieza bien, no fuerces. Y, si os amáis, te entenderá y seguro que te acompaña. Este lunes, amor por el fútbol, en el Mallorca-Athletic", subraya Sobera con un guiño. Se de la circunstancia que el propio Sobera, natural de Barakaldo y de 61 años, es muy aficionado al fútbol y es un fiel seguidor de los 'leones'.