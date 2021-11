Cartulina morada | Robert Magnum Sarver

Al parecer Robert Sarver usa condones Magnum. Para los inexpertos en el tema, les diré que se trata de preservativos extra grandes (yo lo he buscado, tampoco lo sabía). Esas interioridades, y siempre según ESPN, no las ha descubierto nadie, sino que ha sido el propio empresario de Arizona el encargado de hacerlas públicas a bombo y platillo por los pasillos de su franquicia, en una reunión de trabajo o en los prolegómenos de un partido de sus Phoenix Suns. Esa es solo una, y seguramente la menos fuerte, de todas las historias que destapó el pasado jueves el canal estadounidense sobre el actual propietario del Real Mallorca. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La entidad mallorquinista ha decidido mantenerse al margen y no pronunciarse sobre un tema que ya le ha estallado en las manos. El único que sí ha dicho la suya es Andy Kohlberg, amigo de Sarver, mano derecha en sus negocios y presidente de la entidad mallorquinista. Y coloco las acepciones sobre el extenista en este orden con conocimiento de causa. Porque si las acusaciones se demuestran, la NBA obligará a Sarver a vender y LaLiga también debería obligarle a hacer tres cuartos de lo mismo. Si el empresario de Arizona se deshace del Mallorca, no tengan ninguna duda de que Kohlberg, como amigo, socio y presidente, abandonará el barco de su mano y el club, que llevaba tantos años en una supuesta calma institucional, volverá a estar en el ojo del huracán, si es que no lo está ya.