Sarver se defiende: «Nunca he llamado a nadie negrata, va en contra de todo en lo que creo»

Siempre en boca de su equipo de abogados, Robert Sarver niega todas y cada una de las acusaciones de racismo, misoginia y acoso sexual por los más de setenta trabajadores de los Phoenix Suns en los últimos 17 años, los que lleva al frente de la franquicia. «Nunca he llamado a nadie ni a ningún grupo de personas con la palabra negrata, ya sea verbalmente o por escrito. No uso esa palabra. Es aborrecible, feo y denigrante y va en contra de todo en lo que creo».

El canal ESPN recaba la opinión de empleados de los Suns, entre ellos el gerente general James Jones, quien emitió una declaración de una frase: «Nada de lo que se ha dicho describe al Robert Sarver que conozco, respeto y me gusta, simplemente no lo hace...». Jason Rowley, presidente y director ejecutivo de los Suns, también sale en defensa de Sarver. «Esta historia es completamente escandalosa y falsa. No representa, en absoluto, al Sarver con el que he trabajado 15 años. No es un racista y no es sexista».

A través de su representación legal, los Suns dijeron que la organización «tiene una larga historia de priorizar la diversidad racial desde que el señor Sarver compró una participación en el equipo». Los Suns también dijeron que en 2020 enfatizaron una creciente diversidad entre los líderes comerciales del equipo y agregaron que «emplean a personas negras en más de tres veces la tasa de representación demográfica de Maricopa». Y recuerdan que «seis de los últimos diez entrenadores en jefe eran negros, incluido el actual entrenador en jefe Monty Williams y el gerente general James Jones. Estos hombres fueron contratados porque eran los mejores candidatos para ocupar sus respectivos puestos».

«Esta historia no representa al Sarver con el que he trabajado 15 años. No es un racista ni sexista» Jason Rowley - Director ejecutivo de los Suns

Respecto a las acusaciones de acoso sexual, Sarver niega haber hablado de su vida sexual con los empleados y dijo que «absolutamente no» había hablado sobre condones.

En un comunicado emitido ayer por la noche, Sarver desmiente de nuevo las acusaciones que se emiten en el reportaje de ESPN. Como desafío al canal televisivo, concluye que, «en este punto daría la bienvenida a una investigación imparcial de la NBA que puede ser la única salida para limpiar mi nombre y la reputación de una organización de la que estoy tan orgulloso», concluye el comunicado de Sarver.