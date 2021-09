La enfermería del Real Mallorca sigue acumulando inquilinos. El último en sumarse a la lista ha sido Take Kubo, que se lesionó ayer ante el Real Madrid. El futbolista nipón, que tuvo que ser sustituido al descanso, ha confirmado esta tarde que estará fuera de los terrenos de juego "un tiempo", aunque ha recalcado que no se trata de nada grave. La previsión del club es que el futbolistas estará de baja alrededor de un mes. Una baja sensible en el once y que le abre la puerta de la titularidad a futbolistas comoKang In Lee o Lago Junior.

El jugador japonés tuvo una participación muy discreta en el partido, apenas interviniendo en ataque. Así valoró Luis García su papel. "¿Su valoración? Como la del resto del equipo. Tiene una molestia en la rodilla. Lo iba a cambiar, pero me ha dicho que tenía eso cuando ha entrado en el vestuario. Le he dicho que le iba a cambiar igual", espetó ayer tras el partido.

"Desgraciadamente, ayer sufrí una lesión en mi rodilla en un lance del juego en la primera parte que me dejará un tiempo fuera de los terrenos de juego aunque no es grave. Me duele no poder ayudar al equipo en el campo pero ahora toca animar a mis compañeros desde fuera y trabajar desde ya para volver más fuerte", ha publicado Take en su cuenta de Instagram.

La lesión del extremo cedido por el Real se une a las de Raíllo, Sedlar, Russo, Maffeo, Galarreta y Ángel. En la rueda de prensa posterior al encuentro ante el conjunto de Ancelotti, Luis García deslizó que previsiblemente ninguno de ellos estará ante Osasuna este domingo en Son Moix.