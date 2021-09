Asensio, Benzema e Isco se ensañan con el Real Mallorca

No por esperada, la derrota duele menos. Aunque con el once que Luis García presentó este miércoles en el Bernabéu, todo lo que hubiera sido puntuar, habría sido un milagro (6-1). Benzema se aprovechó de la inocencia de Gayà para inaugurar el marcador. Asensio, con un hat-trick, no tuvo piedad de su exequipo y nuevamente el francés y el único que casi faltaba en la fiesta, Isco, se ensañaron con el Real Mallorca, al que le vino muy grande el partido en el Bernabéu . Kang In Lee maquilló el resultado con un tanto que de nada sirvió en el feudo madridista.