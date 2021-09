Luis García Plaza afrontó ayer su rueda de prensa más complicada desde que se hizo cargo del Mallorca en verano de 2020. Tras la dolorosa goleada de su equipo a manos del Real Madrid (6-1), el técnico bermellón se limitó a reconocer el mal partido de los suyos. «Cuando haces un mal partido hay poco que decir. Hay que reconocer que hemos estado muy mal mal. Cuando juegas así contra un rival como este pues pasan estas cosas, te pegan un buen palo. Ya empieza mal con el balón que regalamos a los dos minutos y con eso le ha entrado mucho nerviosismo al equipo», explicó.

«Ellos nos han superado sobre todo en transiciones. Son muy rápidos y lo han hecho cada vez que atacábamos. Es verdad que en ataque hemos podido meter algún gol más, pero ellos también. No hay que darle más vueltas. En defensa nadie ha estado bien. Nos han superado completamente. Ellos han estado muy finos. Aquí tienes que hacer un gran partido en todos los aspectos. No nos tenemos que desviar de la línea. Estamos dolidos y enrabietados», reflexionó sobre lo sucedido en el verde del Bernabéu.

Precisamente tuvo palabras de agradecimiento hacia al autor del fallo grosero que costó el primer gol de los de Carlo Ancelotti, el canterano Josep Gayà. «Tengo que darle las gracias. Por jugar y por intentarlo. No es fácil para él que le pase lo que le ha pasado. Seguro que no pensaba esto. He cambiado a tres y quería jugar con la situación de Brian otra vez de central. Es un chaval que ha debutado en Primera y le va a quedar siempre grabado. Estamos en cuadro atrás. No tenemos más y no creo que hasta el partido ante el Levante los recuperemos», lamentó.

El técnico madrileño dejó claro que no le gustó el papel de Kubo en el encuentro, siendo sustituido en el descanso. «¿Su valoración? Como la del resto del equipo. Tiene una molestia en la rodilla. Lo iba a cambiar, pero me ha dicho que tenía eso cuando ha entrado en el vestuario. Le he dicho que le iba a cambiar igual. Él es uno de los que jugó el pasado domingo también», concluyó.