«Hemos conseguido el mínimo de lo que queríamos, pero hay que estar abierto al mercado por si se puede mejorar como equipo». Luis García Plaza se da por satisfecho con la plantilla que tiene a su disposición con la llegada de Fer Niño, aunque en su comparecencia de ayer no cerró la puerta a algún fichaje más. «Si tenemos huecos y disponibilidad, lo haremos. Si encontramos algo que nos guste vamos a traerlo», declaró.

El técnico del Mallorca, que desmintió que tuvieran interés en el delantero del Girona Sylla, que finalmente ha fichado por el Alavés, se felicitó por la contratación del ariete cedido por el Villarreal. «Me estoy haciendo mayor. Entrenar a su padre y ahora a su hijo es algo que te llama la atención. En el Elche entrené a su padre y ahora me toca a su hijo. Es un futbolista con mucho futuro y ha demostrado cosas en Primera. Es un delantero con un perfil diferente y nos viene muy bien. Tiene hambre, ganas y estoy muy contento», destacó. El preparador madrileño alabó al Alavés, rival de esta tarde. «Hay un abanico de tres o cuatro equipos que están por debajo y el Alavés no es uno de ellos, es decir, no es igual a nosotros. Lo que nosotros buscamos como club es lo que han encontrado ellos, la consolidación en Primera. Intentan combinar y no creo que sea de nuestra Liga, tal vez lo será dentro de cuatro años, pero por ahora no lo es. No nos podemos comparar, por ahora, con equipos como el Alavés», insistió.

García Plaza tiene claro cómo aspira a jugar en Mendizorroza. «Quiero un equipo valiente. Hay que sacar más rédito cuando tengamos el control del partido. Cuando juguemos sesenta minutos mejor que el rival como ocurrió contra el Betis, hay que sacar más rendimiento al encuentro porque, en una que ellos lleguen, pueden hacerte daño». «Pero iremos a ganar, porque mi idea es jugar igual en casa que como visitante. Después hay un rival que te obliga a hacer cosas que no quieres, como la semana pasada, cuando el Betis te encierra en tu campo», añadió.

Eso sí, el entrenador lamentó las bajas para el duelo en Vitoria. «Sastre se lesionó el miércoles y estará dos partidos fuera. Raíllo no va a estar, tiene problemas en el tobillo, el otro día jugó con molestias y han ido un poco a más. No es preocupante, pero no jugará. Vamos a ver hasta el día del Espanyol o hasta después del parón. Tampoco está Jaume Costa. Vamos con bajas, sobre todo en los laterales y si ahí nos pasa algo, habrá que inventar algo», dijo.

Finalmente, García Plaza fue tajante sobre el futuro de Trajkovski como bermellón y le aconseja que salga. «Sabe que será mi última opción. Es el último de la gente de ataque y un futbolista tiene que ser feliz y debe encontrar un destino donde pueda desarrollar su juego y destaque y pueda volver», afirmó antes de desear «suerte» a Álex Alegría en su cesión al Burgos.