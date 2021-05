Desde las nueve de las noche del martes, cientos y cientos de mensajes de celebración han inundado las redes sociales para festejar que el Mallorca es nuevo equipo de Primera División. Deportistas, equipos, autoridades y ahora también Steve Nash. El exconsejero bermellón y actual entrenador del equipo de la NBA Brooklyn Nets ha enviado un mensaje a través de Twiter: "Moving on up! Back to @LaLiga. Muy orgulloso de este club! Vamosss…Visca el Mallorca".

Moving on up! Back to @LaLiga. Muy orgulloso de este club! Vamosss…Visca el Mallorca https://t.co/0jMLnwtXxv — Steve Nash (@SteveNash) 19 de mayo de 2021

Nash, que sigue siendo accionista del club, abandonó el consejo de administración en noviembre del año pasado para embarcarse en su primera aventura al frente del banquillo de los Brooklyn Nets. El exjugador aterrizó en el club de la mano de Robert Sarver y desde el primer momento estuvo presente en los momentos más importantes, como el ascenso a Segunda cosechado en Miranda y en el que fue coreado por los aficionados bermellones al grito de "MVP, MVP". También fue sonada su participación en algunos entrenamientos con el primer equipo.

Por otro lado, los Phoenix Suns, también de la NBA y propiedad de Robert Sarver, dueño del Mallorca, también han felicitado desde su cuenta oficial de Twitter el ascenso del Mallorca.