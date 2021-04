Han pasado menos de veinticuatro horas de la derrota que más daño ha hecho en el mallorquinismo en los últimos tiempos. El Mallorca ha pasado por rachas semejantes en los últimos meses, pero la imagen y el pecar de nuevo en los mismos errores que en Castellón ante un Sabadell que pelea por no descender hizo mucho daño en la moral de los seguidores y jugadores, que veían este encuentro como una oportunidad clave para dejar sentenciado el ascenso.

Por ello, el técnico Luis García Plaza y futbolistas muy importantes y queridos por la afición como Dani Rodríguez o Martin Valjent han querido decir la suya para tratar de levantar el ánimo en la afición bermellona. "¡Estos son los míos, no los hay mejores! Debemos hacer autocrítica y no estamos nada contentos con el partido de ayer. La vida y el fútbol a veces no es fácil y en momentos como estos salen a relucir los luchadores y los perseverantes. Este equipo ha demostrado que da todo lo que tiene. El trabajo y la constancia dará sus frutos. El final de esta historia no se ha escrito todavía", ha publicado en redes sociales el técnico madrileño, acompañando un mensaje con la imagen de una piña en un entrenamiento en Son Moix.

"Excusas 0, trabajar más y mejor, estar juntos porque esto es muy largo. Confianza!!", publicó poco después de finalizar el encuentro Dani Rodríguez. "Hemos pasado muchas dificultades, las estamos pasando y otras seguramente volverán a pasar. Pero las vamos a pasar todas bien juntos con más trabajo, unión y esfuerzo máximo. Siempre juntos con ganas de mejorar y nunca rendirse. Siempre como una familia muy unida. Ilusión!!", han sido las palabras de Valjent, que ha apelado a la unión que ha caracterizado a este grupo durante las últimas temporadas.

Mollejo, uno de los últimos en llegar, también ha querido dejar claro que el Mallorca no dejará de trabajar para conseguir el objetivo. "No vamos a dejar de pelear!!! Ahora más que nunca todos juntos!!! Vamos @RCD_Mallorca", ha escrito en Twitter.

Manolo Reina optó al final del partido de ayer en la Nova Creu Alta por pasar página de lo sucedido ante el Sabadell y mirar al próximo objetivo, que es el Mirandés el próximo sábado en el Visit Estadi: «Tenemos que dar nuestra mejor versión contra el Mirandés para reencontrarnos con la senda de la victoria, que ahora es lo más importante. Llevamos todo el año metiendo goles y está claro que trabajaremos lo que tengamos que trabajar para mejorar. Llegamos a los últimos partidos en una buena posición en la tabla».