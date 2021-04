Galarreta está de vuelta. Así lo ha confirmado este mediodía el técnico Luis García en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Lugo de este domingo (18:15 horas / Movistar). “Íñigo va a ser parte de la convocatoria. Ya era hora de recuperarlo bien. Tendremos que decidir si juega de inicio o no, aunque quizás hacemos un poquito lo que hicimos con Amath. Lo guardamos en el banquillo y valoramos si es necesario que salga en la segunda parte”, ha apuntado el preparador bermellón.

Ausente en las siete últimas jornadas, el centrocampista vasco era un fijo en los onces del madrileño desde casi el inicio de la temporada. “Galarreta ha sido para mí uno de los mejores jugadores del equipo hasta el momento. Son las sensaciones que tengo y lo tengo que decir. He alabado muchas veces de Salva o de la centrales, pero de Íñigo creo que se lo merece también. Además de jugar bien a fútbol y de la calidad que tiene, que es algo que no lo va a descubrir Luis García, creo además que es un recuperador fenomenal. Ha hecho una labor defensiva extraordinaria. No es que lo hayamos echado muchísimo de menos, porque tenemos jugadores excelentes para suplirlo, pero creo que es un jugador muy importante y nos alegramos muchísimo que vuelva. Es un chico educado, respetuoso, trabajador... Te quitas el sombrero ante un profesional así”, ha destacado el entrenador.

El Mallorca afronta el encuentro ante el conjunto gallego con la única baja, por sanción, de Cufré. El técnico rojillo, pese a dirigir al equipo que más puntos ha sumado en la segunda vuelta del campeonato, no se fía de un rival en horas bajas. “El Lugo es verdad que está en una dinámica un poco mala, pero es un equipo que no está en descenso, lo que quiere decir que no es de los peores de la categoría y tienen unas bandas que me gustan mucho. Es un rival que nos va a obligar a hacer un buen partido. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, sobre todo controlar a sus extremos, que son muy peligrosos. Además, es el equipo más alto de LaLiga. Cada partido te junta a 4 o 5 jugadores de más de 1’90. Tendremos que intentar defender muy lejos y tener en el campo gente que domine el juego aéreo sin perder nuestra esencia”, ha indicado.

Pese a la posible relajación que podría tener su plantilla al afrontar un partido frente a un equipo que lleva 11 jornadas sin ganar, Luis García ha destacado el buen hacer del vestuario: “Han hecho una semana de entrenamientos fenomenal. No nos podemos relajar ni un momento y sabemos que el partido del domingo va a ser durísimo. El Lugo se está empezando a jugar cosas muy importantes y tenemos que saber manejar esos registros. Creo que este equipo va a saber manejar la presión. Son jugadores con muchos tiros pegados y gente muy experimentada”.

El entrenador del Real Mallorca se ha congratulado por la renovación de Franco Russo, de quien ha destacado su oficio sobre el verde y en los entrenamientos. “Creo que está haciendo una temporada increíble, se lo ha ganado en el campo y también con su implicación. Es verdad que tiene, en teoría adelante, a dos monstruos, que están rindiendo a un nivel excepcional, pero ha jugado ahora tres partidos y no se les ha echado de menos, ni a Raíllo ni a Valjent. Es un valor. Creo que cuento con el cuarteto de centrales mejor de la categoría. Incluso Sedlar, el otro día en el medio campo, jugó fenomenal”, ha destacado orgulloso.

Ya para acabar, Luis García también se ha referido a las palabras del técnico del Liverpool Jürgen Klopp, quien aseguró que no le importaría entrenar al Real Mallorca: “Jürgen creo que estuvo perfecto y creo que sabe lo bien que se vive aquí. Creo que estamos en uno de los mejores sitios para vivir de España. La isla ofrece muchísimas cosas. Me gustaría decirle que, además de venir a Mallorca por el clima, vendría a un club histórico, un club con títulos, un club que ha jugado en Europa… Se olvidó de eso. Agradecer las palabras de un monstruo como él en los banquillos. Si quiere venir, que hable con los dueños y ya que decidan ellos”.