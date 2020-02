El exbermellón Dani García denuncia a Aleix Febas

El exfutbolista del Mallorca y exrepresentante de Aleix Febas, Dani García Lara, ha anunciado este mediodía que ha demandado al jugador tras decidir cambiar de agente justo antes de firmar por el club bermellón el pasado verano. "Actualmente tengo un juicio con Aleix Febas y ya veremos por dónde salen las cosas, porque considero que hay indicio de que las cosas no se han hecho como deben. Conozco a Aleix, conozco el entorno y sé lo que cuesta negociar un contrato con el jugador y a mí me sorprende la rapidez con la que se firma ese contrato", ha explicado en declaraciones a Onda Cero.



El catalán, autor del gol bermellón en la final de la Recopa ante la Lazio en la temporada 1998/99, ha afirmado que tras el fichaje del centrocampista por el club rojillo, se encontró ante la negativa del club a aclararle la situación. "Hablé con Javi Recio, le expliqué la situación y le dije que me parecía muy mal lo que había pasado. Le pedí si Maheta podía llamarme para poder hablar personalmente. Nunca tuve esa llamada ni contestó mis mensajes, simplemente era para pedir explicaciones", ha concretado.





Después del despido de @Maheta_Molango y que JAVI Recio continúe en el club ( sorprendentemente), espero que el @RCD_Mallorca a nivel interno investigue muchas de las gestiones de los fichajes.

Gran decisión del club para una mayor transparencia???? — daniel garcia lara (@DanifutbLara) February 13, 2020

Por otro lado, Dani, que ya criticó la situación hace varios meses,como CEO de la entidad: "Después del despido de Maheta Molango y que Javi Recio continúe en el club (sorprendentemente) espero que el Mallorca investigue muchas de las gestiones de los fichajes.