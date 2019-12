Vicente Moreno: "Ahora ya son dos interpretaciones de dos árbitros"

"Nunca hablo de los árbitros, gane o pierda, y hoy -por ayer- no es la excepción. Las imágenes están ahí y la idea principal del VAR es hacer justicia", respondió Vicente Moreno cuando fue preguntado por si las decisiones de Gil Manzano les habían perjudicado. Pero el entrenador del Mallorca lanzó una reflexión. "La única manera de mejorar con el VAR es que algo sea o no. Para mí, lo único que el video arbitraje no debe hacer es interpretar, porque se entra en un terreno pantanoso. O el balón entra o no entra, es gol o no, nada más. Si no, estamos peor que antes. Ahora ya son dos interpretaciones de dos árbitros", comentó.

El valenciano considera que su equipo "compitió para pelear el resultado", aunque reconoció que, tras un nuevo traspiés en la Liga, "las sensaciones no son positivas cuando pierdes". "El Sevilla nos ha vencido con un gol de rebote y otro de penalti, lo cual dice mucho a nuestro favor y del esfuerzo que hicieron mis jugadores para competir ante un gran equipo. Tenemos cosas que mejorar, como saber aprovechar mejor nuestras ocasiones, porque esas jugadas son clave", dijo Moreno en referencia a la gran oportunidad que tuvo Lago Junior en el minuto dos del encuentro.

Moreno lamentó, asimismo, que no pueda contar con Budimir ni Baba, dos jugadores clave en sus esquemas, la próxima jornada en el campo del Granada. "Los dos estaban apercibidos y han visto la tarjeta amarilla", indicó.

Moreno, que elogió la actuación del central Sedlar, pidió "tranquilidad" para Kubo. "En el balance general ha ido mejorando en todas la facetas del juego desde que llegó. Es muy joven y habrá partidos en lo que su nivel sea inferior, pero nos está dando mucho. Contra el Sevilla una acción individual suya estuvo a punto de ser gol. Es un jugador inteligente, sabe escuchar y tiene ganas de aprender", resumió Vicente Moreno, que volvió a rechazar hablar de los fichajes de invierno.s