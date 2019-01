Budimir: "Quiero conseguir cosas importantes con el Mallorca"

Ante Budimir es ya un mallorquinista más. El delantero croata ha sido presentado esta misma tarde en sociedad durante el acuerdo que el club bermellón ha realizado con la inmobiliaria Balearhouse. "Quiero conseguir cosas importantes con este club", ha reconocido el futbolista de 27 años, tras un primer día "muy bonito e intenso".

"Estoy muy contento de haber venido a Mallorca. Mi primer día ha sido muy bonito, a la par que intenso. Ya me he dado cuenta de que se trata de un grupo muy unido y humilde. Trabajan mucho sobre el verde y creo que voy a sentirme muy cómodo. Espero dar lo máximo de mí mismo para poder conseguir cosas importantes", ha señalado el ariete procedente del Crotone de la Serie B italiana.

"Hablé con personas del Mallorca y me trasladaron la ambición del equipo y el entrenador. Creo que me había llegado el momento de venir a jugar a España. Soy un atacante muy ofensivo y espero poder aportar cosas buenas al equipo. Mi posición es la de nueve. Me gusta estar arriba, persiguiendo siempre el gol", ha resumido Budimir sobre las circunstancias que le han llevado a vestirse con la elástica bermellona.

El futbolista balcánico, que esta mañana se ha vestido de corto para disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo en el amistoso ante el Colonia, ha ayudado con la asistencia del tanto que ha anotado Fran Gámez: "Hoy era una buena oportunidad para darme a conocer delante de los compañeros y he podido ayudar al equipo. He jugado solo unos minutos, pero estoy muy contento con lo que hemos hecho".

Maheta Molango, consejero delegado del club, también ha valorado el fichaje del jugador, y ha reconocido que era una oportunidad que no podían dejar escapar. "Son situaciones con las que no cuentas pero que de repente se dan. Es un chico que en su día marcó 16 goles con el Crotone y subió a Primera División con ellos. Tiene experiencia en Segunda y es el perfil que creemos que nos puede ayudar. Es un chico que se adapta a jugar solo o con otro compañero, tiene movilidad y estamos seguros de que nos puede aportar muchas cosas", ha apuntado Molango.