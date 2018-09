Moreno: "El esfuerzo del equipo ha encontrado su fruto"

era unayer en rueda de prensa. El técnico de Massanassa no pudo ocultar su satisfacción tras la victoria ante el Cádiz, aún así encontró algún que otro pero al partido firmado por su equipo: "Estamos contentos por la victoria, pero la hemos encontrado en el último suspiro e incluso y podíamos no haberla encontrado. Me alegro mucho por el trabajo que ha hecho el equipo porque ha encontrado su fruto, pero evidentemente hay cosas que mejorar y eso nos empuja a seguir trabajando cada día".

Moreno reconoció que su equipo firmó una primera parte "seria" y que en la segunda "los chavales buscaron la victoria con intensidad". "Recuerdo que el año pasado también se hicieron partidos muy buenos, muy parecidos a lo que hemos vivido hoy durante la segunda parte de este encuentro, pero al final el resultado es lo que parece que siempre marca si se ha jugado bien o no un partido", reflexionó el preparador.

El entrenador centró su discurso en la importancia de luchar hasta el último minuto del encuentro. "Es muy importante luchar hasta el último segundo. Esta Segunda ya ha demostrado que muchos partidos se deciden en los últimos minutos. Esto hoy ha acabado bien, pero si no hubiéramos rematado esa pelota en el 90, las cosas serían diferentes. Hoy hemos obtenido el premio, pero tenemos que seguir con esta convicción", señaló

Ya para acabar, Moreno detalló su acierto a la hora de realizar los cambios: "Yo siempre intento hacer lo mejor para el equipo, por surrealista que en ocasiones pueda parecer. Si el enfado que puede tener Aridai por no jugar, lo focaliza cada partido como lo ha hecho hoy, seguro que va a estar más cerca de estar en el once la semana que viene. A veces tomamos decisiones que pueden aparentar que estamos locos, pero ya os digo que está todo muy pensado".

Por su parte, Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, reconoció que el Mallorca debía haberse adelantado en el marcador antes del minuto 89: "Ellos han merecido la victoria incluso antes de la ocasión en la que la han conseguido".