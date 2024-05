Campaña de albaricoques: Porreres prevé comercializar 15 toneladas de todas las variedades

La Cooperativa Agrícola de Porreres es punto de encuentro de los amantes de los albaricoques. No paran de servir bolsas y cajas con este fruto predilecto del municipio. Y eso que este miércoles había poco producto, ya que hasta este jueves o viernes no empezará a entrar, tras el primarenc y el roja palabra, el rojo carlet. La campaña del albaricoque empezó el pasado 13 de mayo y hasta ahora se han comercializado tres toneladas de las variedades primarenc y rojo palabra, que son las primeras en recolectarse. Son algo más pequeños pero el gusto “es igual de delicioso”. La tierra de Porreres es la que le proporciona este sabor tan especial. Por ello, gente de toda la isla acude a la cooperativa en busca de este preciado fruto. "Incluso, viene un cliente de Menorca". La gerente de la cooperativa, Esperança Mora, calcula que la previsión para la campaña de 2024 será llegar a las quince toneladas, un poco más que en 2023 que se cerró en doce toneladas.

“La ventaja de este año es que tenemos albaricoques de todas las variedades. Hacía mucho tiempo que no ocurría porque cada año solía fallar alguna que otra variedad. “De rojo carlet empezaremos a finales de esta semana, tal vez este jueves entren los primeros, a finales de la semana que viene ya comercializaremos canino. Luega ya vendrá el galta vermella. Son dos variedades que este año sí tendremos producción”, explica Mora. La experta razona que “tener albaricoques de todas las variedades ha sido posible gracias a las lluvias del año pasado que han permitido amarar las raíces y el árbol ha tenido humedad y ha estado hidratado”. Es verdad que hay alguna finca que no ha tenido porque estaba en un punto donde desembocaba el agua de la lluvia y se llevó la tierra, en consecuencia, la planta no se hidrató. En general, pese a que justamente estos días hay poca producción a la esperar de recolectar las próximas variedades, Mora confiesa que en general están contentos. “Hemos mantenido los precios con el objetivo de que los payeses puedan continuar cuidando de estos árboles tan simbólicos en Porreres porque el cambio generacional ya se ha notado en algunos payeses mayores”, admite. Así, los albaricoques rondan los cuatro euros, algunos están a 3,5 euros mientras que al payés se liquida a 2,5 euros. Mora resume que una veintena de payeses colaboran en la campaña del albaricoque porrerenc.

De secano

“Este cultivo de secano es difícil de producir, lleva su trabajo. No te puedes jugar todo a una carta solo con frutales porque te puede pasar no tener producción”, admite Mora que se muestra algo preocupada pensando en la próxima campaña debido a la sequía. “Este año los árboles han producido, han pasado las 350 horas de frío pero creo que vivimos de la hidratación que llevaban del año anterior. Los albaricoques son un poco más pequeños porque no ha hecho tanto frío y no ha llovido. El agua es lo que permite hinchar el fruto. De cara el año que viene lo veo bastante gris porque si no llueve en ningún momento, el árbol no tendrá reserva como ha tenido ahora”. Otro de los quebraderos de cabeza es el gusano cabezudo, una plaga que ha proliferado debido a las altas temperaturas. Finalmente, cabe recordar que la Fira de l’Albercoc será el 15 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo