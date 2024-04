Sóller recurre a un experto jurista para explorar si puede dar otra prórroga al servicio de recogida selectiva

El Ayuntamiento de Sóller ha encargado un estudio externo a un experto en Derecho para determinar si el municipio podrá dar una segunda prórroga y subir la remuneración a Sóller Recicla, la empresa que ocupa el servicio de recogida selectiva de residuos en el municipio.

El equipo de gobierno ha recurrido a este informe, que todavía no ha sido presentado, porque da por sentado que otorgará una segunda prórroga a la concesionaria del servicio. Por tanto, queda descartado que de aquí a septiembre se convoque un concurso público para sacar a licitación la recogida selectiva. El equipo de gobierno da por hecho que se concederá la nueva prórroga, a la espera de lo que diga el informe que ahora ha sido encargado al jurista Felio Bauzà, que determinará si es legal conceder una prórroga a un contrato ya vencido y prorrogado y, lo más determinante, si puede subir la remuneración que paga a Sóller Recicla en un 10% como pretende.

Cambio de opinión de los técnicos

Sóller Recicla percibe una remuneración de 20.000 euros al mes (con impuestos incluidos) por la labor de la recogida selectiva. Con la propuesta que maneja el pacto PP-Seny, pasaría a cobrar 22.000 mensuales. Lo que todavía no está nada claro es la fórmula que se utilizará para alargar el contrato y subir la remuneración, según reconocieron fuentes municipales. Hay que recordar que hace el año pasado esta misma propuesta ya fue rechazada por los técnicos municipales, que entendían que subir el valor suponía modificar el contrato. Por eso cuando se prorrogó el contrato el municipio tuvo que mantener la retribución a la concesionaria del servicio estipulado en el año 2013.

Pero un año después de alargar la concesión, los mismos técnicos ven ahora una posibilidad para subir el precio de la recogida selectiva sin modificar los términos del contrato y alargándolo un año más. Las negociaciones entre el Ayuntamiento y Sóller Recicla están paralizadas a la espera de conocer el resultado del informe encargado al jurista. Sóller Recicla viene reclamando desde hace más de un año un aumento en el precio del servicio alegando que ejecutarlo en los términos actuales le supone la generación de importantes pérdidas económicas.

Mientras no se despeja esta situación, la empresa ha optado por contener los costes de explotación y ha eliminado contenedores de reciclaje de varias calles que no estaban previstos en el contrato. El Ayuntamiento prevé alargarle la concesión otro año, un plazo durante el cual prevé preparar las bases del concurso para sacar a licitación la recogida selectiva. Curiosamente cuando se acordó la primera prórroga el pacto PP-Seny ya se puso como meta sacar a licitación el servicio este 2024, una propuesta que finalmente no se cumplirá.

