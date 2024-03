La fotografía de un molino de Mallorca se exhibe en la plaza más famosa del planeta, Times Square, en Nueva York

La fotografía de un molino de Mallorca se exhibió esta semana en la plaza más famosa del planeta, Times Square, en pleno centro de Nueva York (Estados Unidos). Es uno de los lugares icónicos de la Gran Manzana por sus luces y carteles publicitarios, mostrados hasta la saciedad en películas y anuncios.

El autor de la imagen es el arquitecto y fotógrafo de arquitectura Lluís Bort, originario de un pueblo de Castellón y que lleva años estudiando el patrimonio molinero de Mallorca. Esa foto formó parte de una exposición colectiva virtual organizada en este punto neurálgico de Nueva York, de la mano de Santana Art Gallery de Madrid en colaboración con Oriente&Occidente, que es una galería de Valencia.

“Hicieron una selección de artistas. Y yo propuse enviar el molino mallorquín. Aquí forma parte del paisaje, pero, allí, en Estados Unidos es algo único. Tuve la suerte de que me seleccionasen para ser uno de los 14 artistas que proyectaron sus trabajos el pasado 4 de marzo. Lo proyectaban cada hora, durante todo el día”, explica Bort, en declaraciones a este diario.

La foto que se expuso en Times Square / Lluís Bort

“Ha sido un gran honor y también una responsabilidad el poder exponer allí y mostrar a la población el gran valor patrimonial en la isla. Recibí muchas fotos y vídeos de gente conocida. Por redes me contactó mucha gente. He recibido mensajes muy motivadores. Es algo que me motiva el poder llegar tan lejos. Me alegra muchísimo”, agregó.

Patrimonio cultural

Bort lleva desde 2018 investigando el patrimonio molinero de Mallorca, como parte de su trabajo ‘Visió d’un foraster’. Aseguró que, al llegar a la isla, le llamaron la atención los molinos del Pla de Sant Jordi, como el que simbolizó para la muestra de Times Square. Ahí comenzó una investigación, que le condujo a indagar, por ejemplo, en los molinos de extracción de agua.

“Descubrí la importancia de los molinos de extracción de agua en Sant Jordi, que era una zona pantanosa. En el siglo dieciocho, se encargó la desecación. Los molinos fueron importantes para desecar. Cambiaron el paisaje para siempre, erradicaron enfermedades y los campesinos pudieron aprovechar estas tierras para el cultivo”, explicó.

Su trabajo fotográfico, que puede visitarse en La Misericòrdia de Palma hasta el 30 de marzo, aspira a ensalzar el valor de este patrimonio cultural, generando “simbiosis” entre las administraciones públicas y los propietarios para garantizar la supervivencia de estos elementos arquitectónicos.