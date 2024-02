Transporte por carretera: Mejoras en la red de buses de las zonas de Inca, Alcúdia y el Ponent

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) pondrá en marcha a partir del 1 de marzo una mejora global de los servicios TIB de bus regular que operan en el entorno de la ciudad de Inca. Así, Campanet y Búger (línea TIB 314) mejoran su comunicación con Inca, pasando de 10 a 15 servicios diarios. Se habilitará un nuevo servicio a primera hora para que los residentes de estas dos poblaciones puedan conectar con el tren que llega a Palma a las 7,15 horas. Asimismo, se crea una nueva conexión de ambos pueblos (Campanet y Búger) hasta sa Pobla (donde tienen el centro de salud de referencia), con 6 idas y 6 vueltas todos los días laborables.

Por otra parte, Mancor de la Vall y Biniamar (línea TIB 311) mejorarán su conectividad con Inca, pasando de los 9 servicios diarios actuales a 12. Aumentan las conexiones de fin de semana, que pasan de 3 conexiones actuales a 8 conexiones diarias a partir del día 1 de marzo.

El servicio entre Inca y Lluc (línea TIB 312) incrementa notablemente su capacidad de plazas: por un lado, pasa de 3 a 4 enlaces diarios; y, por otro, se prestará siempre con un autobús de 51 butacas (mientras que actualmente se opera con un microbús de 22).

Muro también se beneficia de la incorporación de este autobús de 51 plazas en la comarca de Inca, incrementando su oferta diaria de comunicación con Inca de 10 a 14 servicios de ida y vuelta. También se crea la nueva línea 313 para reforzar la oferta de transporte público en el municipio de Selva. Así, conjuntamente con la línea 312, Caimari y Selva contarán con 13 enlaces diarios con Inca (en lugar de los 10 actuales), y Moscari pasará de 7 a 9 conexiones diarias.

A partir del día 1 de marzo se iniciará el servicio suburbano entre Can Picafort y Alcúdia (línea TIB 324), con 3 autobuses articulados que asegurarán una frecuencia de 30 minutos por sentido. Además, la puesta en servicio de esta línea 324 permitirá liberar la línea 302 (Can Picafort – Alcúdia – Inca – Palma) de cubrir el tramo suburbano entre Can Picafort y Alcúdia, pudiendo así destinar la totalidad de las plazas a los trayectos hacia Inca y Palma.

Por último, los principales servicios de bus regular que operan en la comarca de Ponent se ampliarán a partir de este próximo viernes. Los residentes del municipio de Andratx contarán con una nueva conexión que les permitirá llegar a Palma a partir de las 7 horas de la mañana (línea TIB 101). Esta mejora se mantendrá ya estable todos los meses del año.

Los importantes núcleos turísticos de Peguera (línea TIB 102) y Santa Ponça (línea TIB 103) disfrutarán, a partir del 1 de marzo, de 5 enlaces adicionales diarios con Palma. Y en cuanto a Palmanova y Magaluf (líneas TIB 104 y 105), el aumento de oferta es todavía más destacado, pasando de 20 a 28 conexiones diarias con Palma.

Por otro lado, la comunicación entre Costa de la Calma y Palma pasa a realizarse exclusivamente a través de la línea 103, de forma que los núcleos de Es Capdellà, Calvià, Son Bugadelles y Galatzó (línea TIB 107) reducen el tiempo de recorrido hasta Palma, por el ahorro de tiempo que representa dejar de circular por Costa de la Calma.