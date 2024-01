Estabilidad y futuro de la corrección

La desautorización inicial de Recursos Hídricos sobre la rehabilitación y reconversión que Caixa Colonya tiene prevista para Can Morató, de convertirse en definitiva, consistía en anegar cualquier posibilidad de futuro para una edificación singular de indudable valor patrimonial. Un no hacer ni dejar hacer. El riesgo potencial de inundación no es causa suficiente para justificar un derrumbe por abandono.

