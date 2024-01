Los socialistas de Sant Llorenç se han hecho eco de la publicación en las redes del Ayuntamiento de la visita municipal en Fitur, una visita que quedó inmortalizada en redes sociales del Consistorio con la asistencia del alcalde Jaume Soler junto a la teniente de alcalde Emilia Díaz Asensio en la entrega del Premio Preferente que recibió Juan Llull, presidente de Hipotels.

En dicha foto además salía en una primera publicación el ex alcalde Mateu Puigròs al lado de la presidenta de la asociación hotelera de Cala Millor, Inés Batle. La oposición socialista no tardó en criticar dicha publicación. «Desde el día 1 de la nueva legislatura» sospechaban que había «un ex alcalde que no quería soltar la silla», han criticado. «Si teníamos dudas, ya no las tenemos». "Se nota quien manda dentro del Ayuntamiento de Sant Llorenç", han publicado al compartir una foto con todos los integrantes y otra sin Puigrós. "Entre una foto y otra hay unos minutos de diferencia", apuntan los socialistas que detallan que la que aparece Mateu Puigròs fue eliminada. "Ahora ya sabemos que no tenemos un alcalde y medio, tenemos dos y medio", critican desde las filas socialistas.