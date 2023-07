Inés Batle Erikson es una de las mujeres que participan en el programa Dones d’Empenta, que este año cumple su cuarta edición. El evento, enmarcado en el programa Wengage de CaixaBank, con la colaboración de Diario de Mallorca, busca potenciar la igualdad de género y dar a conocer a empresarias y profesionales de prestigio. Ingeniera de formación, Inés Batle Erikson preside la Asociación Hotelera de Cala Millor.

Llamamos a esta sección Dones d’Empenta, ¿Se considera una mujer d’empenta?

Yo diría que sí. Me gustan los retos, los desafíos, esos que ayudan a crecer, a mejorar y superarse como persona. Me considero una persona pragmática, constante, comprometida, positiva, autoexigente e independiente pero con el “defecto” de no saber decir “no”, según mis hijos.

Como ingeniera, ¿cómo se puede captar el talento femenino en estudios científicos y tecnológicos?

Nos espera un futuro basado en la tecnología, las mujeres son necesarias en ese futuro, hay que motivar a las niñas desde temprana edad, luchar contra los estereotipos de género y de rol desde las escuelas y las empresas, que son muchos. El sistema educativo debería ser capaz de atraer a las niñas hacia la tecnología reforzando contenidos educativos con presencia de referentes mujeres, y desde las empresas, comunicando y dando luz a esas acciones encaminadas al fomento de la mujer en esas áreas.

¿Qué tendría que cambiar para que se llegara a un equilibrio en la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad en las empresas o la política?

Pues habría que cambiar de alguna forma esa cultura del rol masculino y rol femenino. Las mujeres tenemos un papel fundamental como motor de cambio, somos nosotras las que debemos impulsar el liderazgo que ayude a contar con una representación más equilibrada en las empresas, y en la política. Las políticas de igualdad de género ayudan, aseguran a la promoción de la mujer en puestos directivos, pero a mi entender no debemos participar por ser un mero número, sino por la valía de una misma, debemos estar formadas, preparadas para liderar esos cambios.

¿Qué ganaríamos como sociedad si esto fuera así?

Seguramente, una sociedad más cooperante, inclusiva y más justa.

¿Cuál ha sido su experiencia en este sentido?¿Diría que ha tenido igualdad de oportunidades para desarrollar su carrera?

Yo he tenido suerte en este sentido, en la primera empresa que trabajé, entré y a los seis meses ya estaba dirigiendo el área técnica con más de veinte técnicos a mi cargo. Me dieron una gran oportunidad, confiaron en mí. En cierto momento de mi vida, tuve que tomar la decisión de ponerme por mi cuenta, como profesional liberal, para poder conciliar la vida laboral y familiar. He participado en todo tipo de proyectos, y nunca he sentido que no he tenido las mismas oportunidades que otros. A mi entender, el buen o mal profesional no tiene que ver con el género tiene que ver con la actitud, el conocimiento y el compromiso.

¿Cree que el sector hotelero es pionero en la incorporación de la mujer en puestos directivos?

Desde luego, podría dar muchos nombres de grandes directivas del sector hotelero. Las mujeres tenemos un nivel de autoexigencia muy elevada, somos creativas, con gran capacidad de gestión, competencias muy necesarias para la dirección de una empresa hotelera.

Como presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor, ¿Cuál es su visión del sector en Baleares en la actualidad?

Después de estos años, donde toda la cadena de valor turística se ha visto afectada, donde hemos podido comprobar nuestras debilidades, considero que hemos salido más reforzados, el sector tiene un producto de calidad, moderno y seguro, que ha hecho que nuestro destino se haya podido recuperar rápidamente antes que nuestros competidores. Estamos en una época de renacimiento y mayor aprendizaje, ante un cliente que dispone muchísima información y ofertas. Se está produciendo alianzas para ser más competitivos y poder afrontar los nuevos retos de la sostenibilidad.

¿Cómo se están afrontando retos como la sostenibilidad?

Ya hace tiempo que las empresas trabajamos en materia de sostenibilidad, aunque no todas a la misma velocidad. La obligación de establecer un plan de circularidad en los establecimientos hoteleros ha impulsado esa velocidad, ayudados por parte de la cadena de valor turística. El gran reto es lograr un equilibrio entre la aplicación de medidas de medioambientales y sociales, y la rentabilidad económica. Ese equilibrio hará que seamos más eficientes, productivos y sostenible a largo plazo y que podamos dar una continuidad, en un futuro, a nuestras empresas.

¿Que está suponiendo la incorporación de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías en cuanto a eficiencia y mejora de atención al cliente?

En este mundo, donde prima la inmediatez, la Inteligencia Artificial nos está ayudando a conocer más los gustos de los clientes, y con ello ofrecer una experiencia más personalizada al cliente, ya no sólo en la etapa previa a la elección de un destino y establecimiento, sí no en cuanto a los gustos durante su estancia. La tecnología está en el centro de la experiencia del cliente.

¿Cuáles son las nuevas demandas del cliente y cómo está respondiendo el sector para satisfacerlas?

El cliente ya no sólo viene por el sol y playa, viene para pasar una estancia en nuestra isla llena de experiencias. Nosotros también buscamos un cliente denominado de “calidad”, y por ello el sector debemos personalizar más nuestros servicios. Los clientes tienen necesidades muy concretas de comodidad que le permitan seguir con su rutina y de servicios tecnológicos que le permitan trabajar o disfrutar de ello. Las reformas de los establecimientos ha servido para poder habilitar espacios para esas nuevas demandas, como pueden ser gimnasios, centros wellness, espacios para eventos, etc.

¿Cuáles cree que van a ser los cambios que va encarar el sector en un futuro próximo?

Los cambios van a ir ligados a la sostenibilidad, a la optimización de los recursos, y los más importantes cambios, van a ser generados por el cambio climático, el incremento de las temperaturas podrá modificar el calendario de las actividades turísticas. El turista con las nuevas tecnologías podrá retrasar el momento de la decisión de viajar, elegir otros destinos o elegir los viajes en las estaciones de primavera y otoño, nuestra temporada alta se convertirá en la baja y las bajas en altas. Siendo muy optimistas, eso alargaría nuestras temporadas, pero hay que estar preparado para ello. No sólo por parte del sector y de la cadena de valor, también por parte de la administración.