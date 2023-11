El ingeniero de montes Luis Berbiela ha sido nombrado Tafoner Major de la DO Oli de Mallorca. En esta entrevista, desvela cómo pueden contribuir los mallorquines y mallorquinas a prevenir los incendios forestales.

¿Cómo se pueden prevenir los incendios forestales?

Consumiendo producto local y teniendo cultura del riesgo. Consumir producto local implica generar un paisaje mosaico activo, que se adapte al cambio climático y que mantiene un territorio vivo. En cuanto a la cultura del riesgo, cabe remarcar que la seguridad de cada persona, de su familia, de sus seres queridos o de su vivienda es una cosa que no se puede delegar. Hay un lema de la conselleria que es que “tu seguridad depende de ti”. Si tú tomas la decisión de vivir cerca del bosque, tienes que ser consciente que si en tu entorno no estableces un perímetro de seguridad, asumes voluntariamente un riesgo. Es imprescindible que hayas hecho un trabajo de prevención 30 metros antes de llegar a tu casa.

¿Cómo?

Muy sencillo. Hay una especie de regla de tres. Entre las copas de los árboles tiene que haber más de tres metro, tienes que haber podado los árboles de tu parcela tres metros y a tres metros de tu fachada no debes tener ninguna copa. Además tienes que reducir a un 30% la fracción de cabida cubierta de tu vegetación. Es asumir la cultura del riesgo porque el peligro de incendio forestal es real. Lo que es probable, termina por ocurrir.

¿Es probable otro gran incendio como el de Andratx?

No solo es probable si no que cada verano falta un verano menos para que pase. La solución es gestionar el territorio. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir incendios? Comprar aceite de Mallorca y apoyar el consumo de madera de la isla que salga de puntos estratégicos donde a partir de esos puntos estratégicos podamos controlar el fuego. Por lo tanto, al final, podríamos aterrizar en que consumir producto local ayuda a mantener la biodiversidad de las islas y ayuda a nuestra seguridad al tiempo que gestiona el bosque. No podemos pensar que en el 2024 no va a haber incendios. Lo que tenemos que hacer es revertir la situación para que dentro de 40 años estemos en una situación de seguridad.