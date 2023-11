Lletra menuda: La inquietud de un lugar y momento crucial

Las circunstancias son significativas, delicadas y esperanzadoras a la vez. Han empezado las excavaciones en el cementerio de Son Carrió, el lugar en el que puede haber los restos de gran número de víctimas de la cruenta batalla de sa Coma, tras el desembarco de las tropas de Bayo. Hay nervios, una inquietud controlada, no solo por cuanto comporta la búsqueda iniciada, sino también por las condiciones en que se produce. PP y Vox viven de un pacto de gobierno que comporta la derogación de la ley de Memoria Democrática, pero las excavaciones se han reiniciado. El director general de Coordinación y Transparencia declara que «lo bueno de la normativa se seguirá aplicando», palabras que dejan abiertas todas las posibilidades. Memòria de Mallorca se queja de falta de información, la coordinadora será convocada con retraso «dentro de una misma línea para una nueva manera de actuar». El momento no es plácido, pero los trabajos siguen adelante. Nunca ha sido fácil ni cómodo recuperar la dignidad de los represaliados. Sería importante no incrementar el nivel de dificultades.