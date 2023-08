Ingente multitud como todos los años y expectación en los momentos anteriores a la llegada del Dimoni y Cossiers, sentimiento montuïrer durante varias horas siguiendo, precediendo y contemplando sus actuaciones, descenso espectacular por la calle Es Pujol y regreso a la plaza donde seguirán bailando bien entrada la noche. ¡Las fiestas de Sant Bartomeu ya han comenzado!

A las seis y media de este martes festivo, día de la Mare de Déu d'Agost, los Cossiers, Dimoni y flabiolers han hecho acto de presencia en la plaza Major. El primer baile ha sido, como siempre, la Flor de Murta, la pieza que estrena cada una de las tres actuaciones del 15 de agosto (festividad de la Mare de Déu Morta), el 23 (Sa Revetla) y día 24 (patrón Sant Bartomeu). El pleno del Consell de Mallorca, de manera unánime, declaró el baile de los Cossiers de Montuïri Festa d'Interès Cultural (FIC) el 26 de agosto de 2018.

Luego han acudido al templo parroquial para rendir culto a la Virgen Asunta (Mare de Déu Morta o d'Agost) ante cuyo lecho le han dedicado Gentil Senyora, la danza recuperada en 2011. Tras el acto de culto, han interpretado la Mitjjanit -recuperada en 2014- frente a es Graons de la iglesia y luego han continuado con sus bailes el recorrido por las calles de la población.

Junto al Dimoni, Joan Mesquida Llinàs, -desde el 15 de agosto de 2002 escenificando a este popular personaje- los Cossiers que han actuado han sido: Tomeu Fullana (dama), Joan Albert Cerdà, Toni Miralles Niell, Toni Bergas, Miquel Miralles Mayol, Tomeu Verger Alcover, Bartomeu Rafel Ginard.

Los protagonistas

Los protagonistas de la jornada han realizado el habitual recorrido por las calles y plazas de la población interpretando sus danzas. Entre baile y baile, el Dimoni «ha caldeado el ambiente» y ha dadosu peculiar sello a la fiesta mediante sus «persecuciones» y latigazos a los jóvenes que, en todo momento, han provocado sus «enfados». Como es tradición, durante el trayecto de este día 15, se van recogiendo las joies que se correrán el día 25, sa Segona Festa de Sant Bartomeu.

Los Cossiers actuales han cumplido 15 años de actuaciones que iniciaron el 15 de agosto de 2009 cuando contaban con catorce y quince años. Durante los dos años de pandemia, no dejaron de bailar. Lo hicieron a través de streaming o ante público con restricciones o en el interior del templo el día de patrón sin aforo. Actuaron en el puig de Sant Miquel, yacimiento arqueológico de Son Forners, campo de fútbol Es Revolt, colegio público e iglesia.

Los bailes que conforman el repertorio de los Cossiers de Montuïri son: Flor de Murta, Mestre Joan, el Rei no Poria, sa Gallineta Rossa, Dansa Nova, Obriu-mos, Mercansó, l’Oferta, els Mocadors y los recuperados Gentil Senyora (2011) y Mitjanit (2014). En cuanto a su musicalidad, el flabioler Tomàs Salom explica que «se trata de bailes de figura, procesionales, religiosos, todos son ¾ menos l’Oferta y els Mocadors que son 2/4. No obstante, todos tienen el mismo final en un ¾. Describen un círculo, excepto l’Oferta, Mercansó, Mocadors y Mitjanit. Visualmente, Obriu-mos es muy diferente a los demás».

La actuación de Els Cossiers de Montuïri puede ser contemplada únicamente durante estas tres fechas. Todo ello se halla dirigido a velar por la pureza de estos bailes y a evitar que se comercialice la figura de los Cossiers.