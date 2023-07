Navegantes de Pollença reclaman el fondeo libre sobre la arena en Formentor

Unas cincuenta embarcaciones llevaron a cabo el domingo una marcha marítima entre Punta Avançada y la bahía de Formentor, en el municipio de Pollença, para reclamar que se permita el libre fondeo sobre la arena y también la libre navegación en esta emblemática zona del litoral ‘pollencí’, ya que consideran que el actual modelo «privatizador» conlleva una limitación del acceso a la mayor parte de la población y, en consecuencia, que sólo unos pocos puedan disfrutar del paisaje.

La acción reivindicativa del domingo surgió de una «reunión espontánea entre compañeros navegantes» debido a la «disconformidad» sobre la gestión actual del campo de boyas que se ha instalado en la bahía de Formentor para evitar la masificación en la zona y el impacto sobre la posidonia. No obstante, estos vecinos de Pollença denuncian que también se han colocado boyas sobre la arena, cuando el fondeo sobre esta superficie «es una práctica común entre los navegantes que no daña al medio ambiente», por lo que, en un manifiesto que leyeron al finalizar el acto de protesta, reivindicaron la eliminación del «sistema recaudatorio para fondear sobre la arena, que es una práctica común y libre en el resto del mar balear».

Asimismo, también exigen la libre navegación en el ámbito de la bahía de Formentor, que «no debe prohibirse siempre que no se vea afectada la seguridad hacia los bañistas y otras embarcaciones», ya que la navegación libre «también es relevante para actividades como la pesca, la investigación científica, el turismo y la seguridad marítima, entre otras» y, además, es un derecho «consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestra constitución».

Este verano se ha implementado en Formentor un campo de boyas con un «uso privativo» del espacio público, según estos navegantes, ya que no se contempla el fondeo libre sobre la arena como sí se permite en otras instalaciones de este tipo en Balears ni la posibilidad de reservar algunos puntos de fondeo para los residentes. Los manifestantes reclaman que se recuperen las boyas gratuitas para los residentes, con «tarifas especiales y populares» para los usuarios frecuentes, ya que actualmente «tienen una finalidad recaudatoria, con precios de mercado, como si fuese un puerto», denuncian.

«Parque temático»

Los manifestantes apuntan que si el objetivo de las boyas es la protección de la posidonia, «sólo debe limitarse a esta finalidad sin que ello sea una excusa para situar boyas en toda la bahía de Formentor, incluso sobre la arena, y con ello limitar cualquier acceso a la bahía a no ser que uno pague la correspondiente boya». Y es que señalan que «Formentor no es el nuevo parque temático de la administración, donde no se puede entrar si no se paga en los meses de verano, que es cuando más demanda hay para ir».

A su entender, la consecuencia de la «privatización» de Formentor es su «mercantilización» y su transformación en un «paraje natural lucrativo», lo que «va en contra del interés general de la sociedad». Por ello, apuestan por proteger y preservar la bahía de Formentor como un «espacio público accesible para todas las personas independientemente de su nivel socioeconómico».