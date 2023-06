Fina Linares: «Si aún estamos a tiempo cambiaremos el trazado del segundo cable»

Fina Linares Capó, de 45 años, casada y con dos hijos (de 7 y 13 años), es trabajadora del Instituto de Innovación Empresarial de Balears (IDI) desde 2004, trabajo por el que ha solicitado la excedencia forzosa. Inició su andadura política en 2011, cuando ejerció de regidora de Turismo, Personal y Contratación con la alcaldesa popular Coloma Terrasa. Desde 2015 ha estado en la oposición hasta que, finalmente, el sábado fue proclamada alcaldesa después de que su partido, el PP, ganara las elecciones del 28M. Ha pactado con Vox y Unió per Alcúdia.

¿Ya ha asimilado lo que le ha pasado en las últimas horas?

No he tenido demasiado tiempo. Ayer (sábado para el lector) tuve la cena de la gent gran con motivo de su patrona y hoy (domingo) vengo de una reunión con los vecinos de es Barcarès.

¿Qué será lo primero que hará cuando entre este lunes a su despacho de alcaldesa de Alcúdia?

Lo primero que haremos es conocer a todos los trabajadores del Ayuntamiento, en todos los edificios municipales. Algunos regidores se presentan por primera vez y los trabajadores deben conocerles. Después, el martes, debemos sentarnos porque hay una serie de cosas urgentes que deben arreglarse ya y ponernos a trabajar. Todavía no nos han hecho el traspaso de todas las áreas.

¿Cuáles son estos asuntos tan urgentes?

Por ejemplo, la piscina climatizada acaba ahora el contrato después de una prórroga ilegal. Debemos decidir cómo actuar en este caso porque está en el aire y el 5 de julio termina la prórroga. También debemos poner a punto las playas. En algunas zonas como es Barcarès está toda el alga amontonada y casi no hay arena. Todo esto deberá arreglarse. Hay que mirar cómo están todas las playas.

¿Cuál es su referente, a qué político o política le gustaría parecerse?

A Coloma Terrasa, la exalcaldesa con quien yo entré en política. Es mi referente, igual que Miquel Ramis y Mateu Salord Nyany, con quienes empecé en el PP.

¿Se esperaba este vuelco electoral tan importante en Alcúdia? ¿Cree que fue por el ascenso generalizado del PP o bien porque los votantes castigaron al anterior equipo de gobierno PSOE-El Pi-Més?

Creo que influyeron las dos cosas. Ha habido municipios en los que el PP no ha ganado y en los pueblos la persona es más importante que el partido. En Alcúdia había mucha gente decepcionada con el equipo de gobierno, muchísima, y nos lo han hecho saber a lo largo de los cuatro años. Sabíamos que subiríamos, pero la verdad es que hemos visto que la gente estaba más decepcionada de lo que pensábamos.

Fueron los primeros en anunciar un pacto entre PP y Vox en una institución de Mallorca. ¿Fue difícil alcanzar el acuerdo?

Fue complicado. Nos reunimos con todas las fuerzas políticas para comprobar si era más posible un pacto de izquierdas o bien de derechas. Nosotros dimos opción a las dos posibilidades. Después, es verdad que con Vox no tuvimos ningún problema, pero sí costó más con Carme Garcia (Unió per Alcúdia), que es cierto que no quería extremos pero sí que el PP tuviera la alcaldía. Ella lo tenía claro. Yo les decía que lo importante son las personas y no las siglas. Juan (Sendín, líder de Vox) no ha puesto ningún impedimento ni exigido ninguna reivindicación. Sólo dijo que había que arreglar la dejadez absoluta del municipio. Hemos tenido muy claro desde el primer momento que hay que dejar la ideología de lado y trabajar a favor de Alcúdia.

¿No habrá problemas de ideología?

En principio no. No hemos tenido problemas ni con los temas de igualdad ni con el catalán.

Algunos dirigentes de Vox niegan que exista la violencia de género. ¿Usted qué opina?

En Alcúdia hubo un caso que afectó a una persona conocida. La verdad es que es una violencia que existe y nuestro objetivo es potenciar esta área porque se han hecho pocos movimientos hasta ahora. Deben hacerse campañas fuertes porque parece que volvemos atrás en este sentido. Creo que la educación desde pequeños es primordial y trabajaremos mucho desde el área de Igualdad.

¿Y qué opina del catalán?

Los idiomas sirven para entenderse, no hay ningún problema que tengamos el 50% en castellano y en catalán. Es cierto que aquí hay mucha gente recién llegada o gente mayor que no conoce el catalán o no sabe leerlo, pero el catalán debe seguir estando. Yo soy alcudienca y siempre he hablado en mallorquín. No debe perderse, está clarísimo.

¿Los regidores tendrán autonomía total para gestionar sus propias áreas o se tomarán las decisiones de forma colectiva?

Los regidores gestionarán las áreas pero en el pacto está escrito que todas las decisiones deben ser consensuadas.

¿Vox reclamó las áreas de Policía, Turismo y Patrimonio?

Nosotros distribuimos así las áreas porque nos fijamos en la formación, la experiencia profesional y el carácter de los regidores para que se sientan cómodos con sus áreas. Los regidores de Vox tienen experiencia en estas materias.

¿Cuáles son los objetivos clave de la legislatura?

Mejorar el mantenimiento y la limpieza, porque ha habido una gran dejadez con estos servicios. También queremos comprar solares para empezar a hacer proyectos. Necesitamos una zona deportiva mucho más grande y adecuar las instalaciones existentes, ya que algunas tienen más de 40 años y no se han reformado. Hay que tener unas instalaciones acordes al municipio que tenemos. Queremos un turismo deportivo y hay que estar a la altura de este turismo. También queremos arreglar la actual residencia mientras no esté construida la nueva para que los residentes que ahora están en Palma puedan estar cerca de sus familiares. Los edificios municipales también deben ponerse a punto, y es que en el Ayuntamiento hay un andamio desde hace tres años. Otro objetivo es asfaltar caminos y calles, ya que algunas tienen más baches que calle. En las playas, hay que realizar todos los proyectos como los balnearios, el mantenimiento y los accesos, así como conseguir las banderas azules. También hacer realidad el proyecto de la escuela de hotelería, poner más efectivos policiales, realizar el proyecto del edificio de la Policía Local y de la instalación de cámaras de vigilancia, cambiar la iluminación por otra más eficiente y sembrar más árboles, entre otros muchos proyectos.

Los tres grupos, en la oposición, han sido la voz de los vecinos preocupados por el impacto del segundo cable eléctrico. ¿Cuál será su política sobre esta cuestión a partir de ahora?

Tanto personal como políticamente pensamos que es una aberración habilitar un cable de doce kilómetros hasta es Murterar, y no solo por las molestias, sino también por la salud. No tenemos nada de información. Cuando se forme el nuevo Govern pediremos toda la documentación disponible para comprobar si todavía estamos a tiempo de hacer algo.

¿El hecho de que el PP controle el Govern y probablemente en unos meses también el gobierno central podría implicar que se replantee el proyecto?

Si el tema no está cerrado haremos lo posible para cambiar el proyecto para que entre directamente por la bahía de Alcúdia hacia es Murterar. No es lo mismo un kilómetro y medio que tener que abrir medio pueblo por las zonas residenciales. No tiene sentido.