Miquel Sansó y Adrià Barceló: «El marketing son cuatro cosas: producto, promoción, sitio y distribución»

Miquel Sansó y Adrià Barceló son dos licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas que dejaron Barcelona para regresar a Manacor, hace 10 años, y fundar 24PM. Una empresa de marketing digital que empezó por una idea novedosa: la instalación de una gran pantalla en la plaza principal de la ciudad desde donde vender publicidad y llamar la atención. La plantilla se completa con el fotógrafo y videógrafo Mateo Echeverry y del diseñador gráfico Guillem Contestí.

¿Cómo empezó 24PM y su relación con la pantalla de sa Bassa?

Primero aclarar que la pantalla de Sa Bassa no es lo mismo que 24PM, sino que es una parte de tantas que tiene el negocio. 24PM empezó en 2012, aunque la empresa como tal partió oficialmente un año después. Llevaba dos años trabajando de Community Manager en Barcelona en una empresa de comunicación de moda que trabajaba con marcas como G-Star o Custo (explica Adrià Barceló). Aquello me permitía viajar a Nueva York o Milán… pero el sueldo no era acorde con el trabajo que hacía, así que decidí irme a Amsterdam donde acabé haciendo de freelance como diseñador gráfico.

¿Y de allí a Manacor?

Estaba de vacaciones y la casualidad hizo que un día coincidiera con Miquel Sansó, a quien conocía porque habíamos estudiado juntos en la universidad. Sentados en Sa Bassa tomando un café me dijo: “¿Y si aquí donde está este cartel de ‘vendo oro’ pusiéramos una pantalla para vender publicidad?”, señalando el primer piso del edificio más famoso del centro.

Una idea innovadora en aquellos tiempos.

Tenía que ser un complemento de lo que debía haber dentro, una agencia de marketing digital. Empezamos por hacer un estudio de mercado, para saber cuánta gente pasaba por la plaza y así conocer a cuántas personas podrían llegar los mensajes. Superadas algunas trabas técnicas, la gran pantalla empezó a funcionar a buen ritmo. Los primeros cinco o seis años sobre todo y hasta el covid fueron un éxito, con muchas marcas locales interesadas.

¿Ahora ha disminuido?

El aumento en el uso de las redes sociales ha hecho que cada empresa piense que ya puede hacer la publicidad por su cuenta.

¿Consideran que no es así?

Hay que entender que muchos comerciantes lo hacen porque es dinero que se ahorran a final de mes. No ven necesaria la promoción o no ven el retorno directo… pero hay muchas formas de invertir en ella. Las empresas deberían reinvertir parte de sus ingresos en la publicidad profesional.

¿Cuáles son los secretos de un buen marketing?

El marketing son cuatro cosas: producto, promoción, sitio y distribución. El sitio lo suelen tener cubierto. Pero la promoción les baila porque, como le decíamos, piensan que si la dejan en manos de profesionales será demasiado cara. Nosotros podemos probar que esto no es así. Luego está el problema de que en Manacor no hay una piña publicitaria a nivel local; una fórmula conjunta para venderse como un centro comercial con promociones y otros incentivos.

¿Cómo si fueran una sola marca?

Estamos hablando de acciones conjuntas, un programa de fidelización unificado, crear planes concretos de marketing, etc. Piensan que ellos mismos pueden realizar la promoción con un móvil, una cámara y una cuenta de instagram. Pero la comunicación es también un texto, saber escribir, tener las herramientas necesarias para que esa foto o ese video salgan de manera adecuada. Hay toda una estadística detrás para que sea un éxito. Estrategias para que una imagen llegue correctamente al cerebro de una persona.

¿Qué opinión tienen de los cursos que hacen los ayuntamientos para que los comerciantes aprendan a manejar las redes y su comunicación?

Pensamos que no nos quitarán el trabajo. Si enseñas a un comerciante que existe el marketing y cómo gestionarlo, también verán que, para hacerlo bien, deben estar pendientes de crear una buena estrategia, un calendario adecuado, la calidad de un video, las fotos, encuadrar, la luz… lleva mucho trabajo y en realidad da valor a lo que hacemos nosotros.

¿Por qué en Manacor o en Mallorca hay tan pocos profesionales que ofrezcan un servicio como el suyo?

No hay cantera. Hasta hace poco no se podía estudiar publicidad en Mallorca, y todavía no está en la universidad pública. Esto supone que como los jóvenes interesados deben estudiar fuera, ese talento suela quedarse en Barcelona o en Madrid por ejemplo, y no vuelve.

¿Por cierto, cuánta gente pasa cada día por la plaza de Sa Bassa?

Tenemos calculado que pasan unas 4.000 personas caminando al día.