Una de las bocas del túnel de Sóller ha amanecido este miércoles con una pancarta de un vistoso color amarillo con el mensaje: "Arruix sollerics, Sóller es sólo para guiris y ricos". Se trata de una iniciativa anónima que pretende llamar la atención sobre el proceso de "expulsión" de los residentes para beneficiar al turismo. Los autores del acto de protesta han tomado como referencia noticias publicadas en diferentes medios de comunicación relativas a diversos aspectos relacionados con la masificación turística, los elevados precios de la vivienda, la desaparición de actividades económicas ajenas al turismo o la pérdida de poder adquisitivo de los residentes locales.

Así, destacan que Sóller "acusa uno de los envejecimientos de población más elevados de Mallorca" ya que en una sola década el municipio ha perdido el 26% de los vecinos con edades entre los 25 y los 39 años y que el acceso a la vivienda "se complica cada vez más como consecuencia del encarecimiento que ha situado el precio en los 3.509 euros el metro cuadrado".

También denuncian que Sóller "es el decorado de un parque temático" y que "el sistema no permite la alternativa al monocultivo turístico", ya que es el sector productivo que "registra un incremento de la actividad frente al resto de sectores que marcan valores claramente a la baja". La protesta hace referencia al aumento del alquiler de locales en Sóller con precios que alcanzan los 11.000 euros mensuales. "Y lo peor de todo es que este monocultivo turístico nos hace más pobres", lamentan, por lo que consideran que Sóller "debe hacer frente a la gentrificación de manera urgente" porque "los gobernantes locales actuales lo saben y no hacen nada". Por este motivo, hacen un llamamiento para que la gente vaya a votar el próximo 28 de mayo para apoyar al partido que "proponga las medias más valientes y que no impliquen más cemento ni meter a los 'sollerics' en micropisos".