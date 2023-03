Un punto del orden del día del pleno de Calvià de ayer aparentemente intrascendente provocó un fuerte encontronazo entre la regidora no adscrita Consuelo Fernández, ex de Ciudadanos y actualmente afiliada al PP, y la portavoz municipal y primera teniente de alcalde socialista, Nati Francés. El debate se entabló a raíz de una propuesta para inscribir la entidad ‘Isamaq’ en el registro municipal de asociaciones. Uno de los puestos directivos lo ocupa la hija de Francés.

Fernández consideró que “no es ético ni estético” esta circunstancia, “desde el momento en que, con esa inscripción, la asociación tendrá derecho a subvenciones y obtener ayudas que conceden los concejales de zona”. “La señora Francés es la delegada de Santa Ponça y sería la que daría subvenciones a su hija”, apuntó.

Francés contestó que Fernández demostraba con estos argumentos “su desconocimiento de lo que son las fiestas del Rei en Jaume”. La teniente de alcalde detalló que Isamaq es una de las ‘colles’ que participan en esta celebración y que ella también forma parte del grupo. Además, recordó que ahora es obligatorio que estas agrupaciones sean asociaciones para poder tener derecho a las ayudas municipales. “Para mí, es un gran orgullo pertenecer a la ‘colla’ Isamaq”, dijo.

“Entiendo que familiares directos de cargos públicos no pueden verse beneficiadas por ayudas públicas. Pero no sabía que había que castigarlas por ser 'hija de...' y que no puedan ser secretarias de una asociación. No todo vale para crear dudas. Que usted hable de lo que es estético, con lo que usted ha hecho en política, llama la atención”, argumentó Francés, en alusión a que Fernández abandonó Ciudadanos esta legislatura y, después, se afilió al Partido Popular.

Secretario municipal

Previamente, Fernández preguntó al secretario municipal si Francés debía abstenerse de participar en la aprobación de este punto del orden del día, por su condición de familiar directa. El secretario recordó que simplemente se estaba ratificando un acuerdo de alcaldía y que la decisión ya estaba tomada. "El contenido no tiene trascendencia como para que la concejal se abstenga. Sería excesivo abstenerse, por el hecho de que un familiar forme parte de una asociación", sentenció.