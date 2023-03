El amplio universo político de los partidos a la izquierda del PSOE de Calvià no formará una gran coalición con vistas a las elecciones del 28 de mayo. Las últimas reuniones exploratorias se han saldado sin ningún acuerdo entre las marcas electorales de Unides Podem y Esquerra de Calvià (que forman Més, Decide y la plataforma Izquierda Independiente de Calvià).

El pasado miércoles, tuvo lugar una de esas últimas reuniones, en que representantes de ambas partes no alcanzaron una entente por discrepancias con la composición de las listas electorales y por las formas empleadas en la negociación.

«Nos hubiera gustado ir todos juntos, pero no nos han dejado margen para la negociación. No te pueden decir éstas son las condiciones y, si no, puerta» Isabel Manresa - Decide Calvià

Por parte de Esquerra de Calvià, la líder de Decide Calvià, Isabel Manresa, dio su explicación: «Desde el primer momento, ellos nos dijeron que la propuesta era ir como Unides Podem y que sus listas estaban cerradas. Sólo nos ofrecían a partir del quinto puesto». Manresa aseguró que, «si no se puede ir en plano de igualdad, eso no es un acuerdo de unidad». «Nos hubiera gustado ir todos juntos, pero no nos han dejado margen para la negociación. No te pueden decir éstas son las condiciones y, si no, puerta», señaló.

«Estamos por la unidad, abiertos a que cualquier persona o partido se pueda presentar a la confluencia, pero la propuesta realizada por Esquerra de Calvià era inaceptable" Alfonso Rodríguez Sánchez - Líder de IU Calvià

Desde Unides Podem, Alfonso Rodríguez Sánchez, al frente de IU Calvià, explicó: «Estamos por la unidad, abiertos a que cualquier persona o partido se pueda presentar a la confluencia». Pero consideró que la propuesta realizada por Esquerra de Calvià era «inaceptable para Unides Podem con el proceso tan avanzado».

«Les dijimos que nosotros nos reservábamos los cuatro primeros puestos y dijeron que no», apuntó. «En la primera reunión nos habían pedido el 1, el 3 y el 5. Y, si no, el 2, el 4 y el 6», refirió. Agregó que las elecciones están muy cerca y que ellos ya tenían la «lista terminada», con «compromisos adquiridos con la gente que iba en los primeros puestos».

Podem e Izquierda Unida llegaron a un acuerdo el pasado mes de diciembre para concurrir en coalición a las elecciones municipales en Calvià en 2023, por primera vez en el municipio. La número uno de la coalición será Marga Plomer, de Podem y actual regidora de Participación Ciudadana y Juventud, mientras que el número dos sería Alfonso Rodríguez Sánchez, de IU Calvià.