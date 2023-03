Cabe recordar que en menos de un mes los vecinos han recogido más de mil firmas contra el proyecto que afecta a 52 hectáreas de suelo rústico. Desde la plataforma recuerdan que se está pendiente que el Consell apruebe una modificación del Pla Territorial de Mallorca que delimite las zonas aptas. «El proyecto se está desarrollando sin que el Consell haya aprobado el plan», ha lamentado Vicens que ha añadido que, por otra parte, tenemos que la Dirección General de Energía no tiene en cuenta el informe desfavorable del ayuntamiento de Selva y «se ha dado luz verde a la autorización». «Después tenemos otra puerta abierta por parte de la administración», ha reconocido: «Parece que dentro de este discurso de energías renovables, nadie puede alzar la voz en contra. Nosotros no estamos en contra de las energías renovables, estamos a favor de ellas pero de una manera mesurada» porque «en Mallorca el suelo fértil es un recurso escaso que se debe preservar».

La plataforma avisa que la ubicación de parques solares provocarán una transformación del paisaje en algunas zonas de alto valor ambiental y que los parques que están proliferando no son una «actividad complementaria a la agraria, son una sustitución en toda regla». «La transición energética que necesitamos debe ser justa y democrática». Así la plataforma se suma a entidades como el Gob, Apaema, Amics de la Terra o SEAE que desde hace tiempo exigen una «planificación territorial efectiva» que tenga en cuenta los aspectos territoriales, energéticos, agrarios y paisajísticos.

Pedro Fiol, pastor de Son Vivot: "No estoy en contra de las placas solares pero de una manera racional"

A la rueda de prensa ha acudido un payés afectado por la instalación del megaparque. Así, Pedro Fiol es el pastor de la finca de Son Vivot, ubicada a los pies del Puig de Santa Magdalena de Inca. «A día de hoy solo tenemos la información de los medios. En mi caso me han dado la sorpresa de que tengo 250 ovejas y que el proyecto contempla la posibilidad de que haya animales pero no figuro en ningún sitio. Hay otro pastor. Hacen las cosas como quieren, cuando quieren y con quien quieren. No estoy en contra de las placas solares pero de una manera racional, no en un campo agrícola que funciona y que la tierra es fértil y hay animales», ha relatado este pastor afectado. «De las 250 ovejas, al menos 150 se irán sacrificadas al matadero. Que sean conscientes de ello los políticos. Solo que quieren destruir el campo», añadió. «Si hacen un proyecto agrícola, lo más normal es que hablen con la persona que tiene los animales y un contrato por cinco años», ha añadido. Otro vecino afectado Tim Dyas ha abogado por dar prioridad a los suelos industriales o a los aparcamientos de hospitales o grandes superficies.