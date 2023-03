No me digas que no pasan cosas en la Part Forana de esta isla, querida. Entre la matraca feminista, el narco de Campos, los abusos del exrector de Can Picafort o los confinamientos forzosos que suponen las carreras por la Serra y que los Indignats Ma-10 llevarán hasta Estrasburgo, bien podemos decir que el gallinero está más que revuelto. Revolucionado.

A pesar de que algunos días te levantas pepera, en el fondo llevas una pesemereta en tu interior y el lector no sabe cuan pletórica estabas el pasado 8M. No sé si porque te sientes la lideresa de esta sección, si te regocijabas por el cese temporal de convivencia entre PSOE y Podemos o si ya pensabas a futuro cuando dentro de un año los ciudadanos hayamos hecho el uso legítimo de nuestros pies para dar en pleno trasero a toda esta basca que nos gobierna desde Madrid que ya ni se esconde para sacarse los ojos en público.

En fin, tranquila que ya queda menos para que la matraca diaria a la que ya nos hemos tenido que acostumbrar dé paso a una administración que, espero, sea algo más serena y que realmente trabaje para solventar nuestros problemas y no en crear otros nuevos.

Desfent | El camino a los comicios del 28M será ‘movidito’

Querido, estás completamente equivocado. No has dado ni una. Ni estuve pletórica en el 8M porque sinceramente ni me va ni me va ni me he levantado pepera ni pesemereta ningún día. Tampoco me siento lideresa de nada porque mi único objetivo es pasar lo más desapercibida posible.

Dicho esto, el gallinero está revuelto y revolucionado y lo que estará en los próximos meses con el 28M a la vuelta de la esquina. Como bien sabes, esta semana me ha tocado irme de excursión por tu querida Serra de Tramuntana, que entre los desastres que ha hecho Juliette y las carreras que tienen a los vecinos de lo más enfadados no deja de copar titulares. Hombre, motivos tienen porque no tiene nombre ni justificación que por una prueba deportiva se les obligue a estar confinados durante toda la jornada.

Igual de molestos o mucho más están los de la plataforma vecinal contra el segundo cable de Alcúdia que con 4.450 firmas piensan montar una gran protesta frente al Consolat de Mar. Con este panorama, cariño, no nos queda otra que respirar bien hondo y cargarnos de paciencia que el camino al 28M será movidito.