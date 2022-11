La futura Ley de la Serra de Tramuntana pretende limitar el número de pruebas deportivas en el entorno declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. En la presentación del texto este miércoles en Costa Nord, en Valldemossa, el conseller insular de Movilidad, Iván Sevillano, ha detallado que la normativa ha incluido un artículo que determina que el pleno del Consel de Mallorca podrá definir el número máximo de pruebas deportivas que se pueden realizar en la Serra de Tramuntana. De todas maneras, ha especificado que “hasta que el Consell no se pronuncie, se ha incluido en la normativa una disposición transitoria que dice que hasta que el pleno del Consell no defina cuál será este número limite, el número de pruebas permitidas será cero”. Así, Sevillano ha avanzado que cuando se apruebe la ley, entrará en vigor esta disposición transitoria que contempla “cero pruebas”.

Regulación

“Nosotros no promovemos ninguna prueba pero sí damos autorización desde Carreteras. Las autorizaciones vienen reguladas por la Ley de actividades. Son actos reglados, si tienen todos los permisos no podemos hacer nada más que decir adelante”, razona Sevillano. El conseller insular celebra que la ley incluye un artículo que dice que el Consell de Mallorca podrá limitar el número de pruebas deportivas a motor en el ámbito de la Serra. “El pleno decidirá el número pero se ha incluido una disposición transitoria que da una pista de hacia donde irá. Esta disposición determina que hasta que el Consell no se pronuncie en pleno y defina el número máximo de pruebas, el número será cero. Así, en el momento en que se apruebe la ley, al día siguiente no se podrá autorizar ninguna prueba hasta que el Consell lo fije en pleno. Si lo que quiere en Consell es que no se hagan pruebas, basta que no se pronuncie en pleno”, argumenta Sevillano.