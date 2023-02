El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), la Sociedad de Historia Natural de Baleares, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra han pedido al Govern y a los partidos con representación parlamentaria que se adopten las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la titularidad pública de los espacios naturales que el Ministerio de Defensa pueda desafectar.

Según ha informado el GOB este viernes en un comunicado, Defensa es titular de "un número importante" de instalaciones en Baleares, parte de ellas ubicadas en espacios "de extraordinario valor ambiental" y, aunque algunas todavía son utilizadas, otras, en cambio, han dejado de tener interés militar y han sido prácticamente abandonadas.

Para estas últimas, el Ministerio sigue un procedimiento de desafectación y puesta a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) para ofrecerlas en el mercado inmobiliario. Al respecto, el GOB dice que la oferta inmobiliaria de grandes fincas en espacios naturales hasta ahora bien conservados y con un importante valor ecológico podría tener graves consecuencias urbanísticas, ambientales, paisajísticas y sociales en Baleares.

"Aunque en general estos espacios ya están amparados por diferentes figuras de protección, el paso a manos privadas abriría la puerta a cambios de uso de alcance imprevisible y probablemente inconvenientes para la conservación del patrimonio natural", ha informado.

Como ejemplos de lo que supone el paso a manos privadas de los espacios desafectados por Defensa y su transformación urbanística, la ONG ha mencionado las instalaciones de Cap Enderrocat, vendidas hace décadas y que han sido transformadas en un hotel de lujo, y la antigua batería del Cap Blanc, que han indicado que se ofrece desde hace meses en un portal inmobiliario.

Las entidades también han solicitado avanzar en medidas de gestión para la restauración y conservación ambiental de estos espacios naturales y en la ordenación del disfrute público compatible con la protección del patrimonio natural.

Además, el GOB ha explicado que en marzo de 2022, ante la noticia de la puesta en venta de las instalaciones del Cap Blanc, plantearon la necesidad de intervenir políticamente para evitar estos cambios de titularidad que abren la puerta a la transformación, y los partidos Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos recogieron la propuesta y la presentaron en forma de Proposición No de Ley en el Parlament, que en estos momentos todavía está pendiente de debatirse.

Dado que "la agenda parlamentaria es extensísima", y ante el riesgo de que la propuesta no pudiera discutirse esta legislatura los mismos partidos solicitaron recientemente la tramitación por la vía de urgencia, petición que ha sido aceptada esta semana por la Mesa del Parlament.