En Son Servera ayer se levantaron la voces de alarma al finalizar las clases en la escuela municipal de música. «Mi hija ha llegado a casa llorando, ya que en clase, la profesora les han dicho que este mes de marzo se cerrará la escuela», esgrima un madre preocupada. El problema reside en la contratación de los profesores, que según la ley de contratación actual, los contratos de los profesores, que se realizan a través de bolsas de trabajo, no puede exceder de los seis meses. Así lo explicaba la alcaldesa Natalia Troya, quien también manifestaba, que desde el Consistorio se ha ofrecido al profesorado varias opciones para seguir, que no pasan por una facturación o una contratación a través de otra empresa. De momento hay once personas afectadas, una de ellas, ya ha acudido a los tribunales para reclamar sus derechos. La primera edil manifestó: «están en su derecho de acudir a la vía judicial, nosotros tendremos que esperar la resolución judicial que nos diga si tenemos que readmitir o indemnizar, pero no podemos continuar con una contratación que proviene de un bolsín para mas de seis meses».

Contrato «Solo sé que el 28 de febrero finaliza mi contrato y que sería feliz de que no se perdiera lo conseguido hasta ahora. Me duele más por los niños que por mí que me quedo sin trabajo», admite la directora de la escuela. Esta noticia llega cuando el centro se encontraba inmerso en preparar los actos del 30 aniversario. Por otro lado, la noticia ha despertado mucha preocupación entre los padres de alumnos, que echan a faltar información consistorial al respecto. Todo parece indicar que si no se arregla el curso podría terminar con este mes, aunque la alcaldesa asegura que «su prioridad es que la escuela de música pueda seguir y que se esta trabajando en ello».