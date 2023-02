Querida, ya ni me acuerdo de la última vez que me amenazaste con dimitir entre aquellas lágrimas de cocodrilo a las que ya me tienes acostumbrado. No sabe, querido lector, lo que uno ha de aguantar con el sueldazo que da esta sección. El caso es que se ve que el último rapapolvo que te di ha servido para algo. Lo que al parecer no funciona es el bluff en el que se había convertido la algarroba que, como tantos, ha terminado por caer. La burbuja ha estallado y posiblemente le seguirá la del aceite y de otros tantos productos que están hipervalorados y que se han convertido en prohibitivos. Lo que nunca entenderé es cómo productos que son de aquí se venden muy por encima de otros que llegan en barco y lo que menos entiendo es que las administraciones apuesten por ellos. Si realmente se quiere fomentar el producto de aquí, que como mínimo sea asequible para el posible comprador. Que no confundan lo bueno con lo caro y que no nos tomen por tontos. ¿De qué sirve producir productos caros si después nadie te los compra? Ahí lo dejo. Desde Sóller con amor.

Desfent | El peaje de la algarroba de lujo

Querido, menudo batacazo que se ha llevado la algarroba. De dos euros el kilo a 70 céntimos. Nadie la quiere. Pobre. El oro negro ha salido rana. Mira, cosas que pasan cuando se da rienda suelta al inflador de precios. ¿Qué se pensaban que el garrofín se pagaría a 20 euros siempre? Era de manual que la industria buscaría alternativas más económicas ante el «peaje» que suponía el boom de la algarroba. Menudo chasco y cara de pocos amigos deben tener todos aquellos especuladores que compraron algarroba a dos euros el kilo y ahora no le encuentran salida. Esta semana ha ido de almendros, algarrobos y naranjas, a ver cuando te estiras un poquito y vienes cargado de estos productos. Tu Sóller natal si algo tiene son naranjos. Y cómo hace mucho tiempo que no tienes que aguantar ningún show de los míos, creo que me merezco que me prepares algún gató, con almendra de calidad que ahora la IGP la tiene en promoción con motivo del día mundial para impulsar su uso en la gastronomía. Desde el Pla con amor.