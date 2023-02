«Ha sido decepcionante». Así han resumido este jueves los miembros de la plataforma de Alcúdia contra el segundo cable eléctrico la reunión que han mantenido a mediodía en la sede de la delegación del Gobierno con el exconseller Marc Pons, actual comisionado para el impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los vecinos no podido arrancar a Pons el compromiso de que se estudiará la posibilidad de que la segunda interconexión eléctrica entre la península y Mallorca entre al municipio por la bahía de Alcúdia y no por la de Pollença, ya que consideran que la primera opción es más beneficiosa para los vecinos porque el trazado del cable no afectaría a tantos núcleos residenciales y porque en esta zona de la bahía «la posidonia ya está muy deteriorada como consecuencia de la mala depuración de las aguas».

Sebastià Pujol, portavoz de la plataforma, explica que «lo único positivo» de la reunión con Pons es que el alto cargo del Ministerio «ha dicho que se tratará de consensuar un trazado lo menos impactante posible», tal y como han dicho ya tanto las instituciones implicadas como la empresa Red Eléctrica, responsable del proyecto.

La plataforma se reunirá el próximo sábado para estudiar las próximas acciones reivindicativas que llevarán a cabo. No descartan organizar una gran manifestación contra el proyecto.