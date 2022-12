Rosa Coca y Soraya Martínez, empleadas de la administración de Lotería número dos de Peguera, tenían en la víspera del sorteo del Gordo un presentimiento. “Mañana nos maquillamos, por si viene la tele. Tengo un presentimiento”, le dijo Soraya a su compañera. Y, cuando este jueves el sorteo estaba a punto de acabar y salió el 25296 se cumplieron sus sensaciones previas.

“Nos hemos enterado por los medios de comunicación, que enseguida han empezado a llamarnos”, explicaba Coca, quien informaba de que habían vendido en mano (no a través de máquina) diez décimos, lo que equivale a 200.000 euros.

Durante la mañana, entre la nube de periodistas y cámaras de televisión, no se acercó ninguno de los agraciados a la sede de la administración de Lotería, situada en la calle de Savina de Peguera. Al lado, el dueño de un kebab bromeaba: “Sí, sí, me ha tocado el Gordo. Ahora cierro el negocio y me voy”. Otro vecino, al ver el revuelo, se acercó ilusionado. “Yo llevo varios billetes de esta administración”, le decía a una de las empleadas. Pero su ilusión se esfumó al sacar los décimos de su cartera y comprobar que ninguno de ellos se correspondía con el 25296.

Cuando se les preguntaba a las trabajadoras de ‘El Monaguillo’ si sabían de alguien a quien le pudiese haber tocado, aseguraban que uno de los premiados les había llamado por teléfono para decirles que era uno de los agraciados. Era un trabajador de Palma que estaba de paso por Peguera y se decidió a comprar un décimo.

Apuntaban las empleadas que, por ese establecimiento, pasan muchos trabajadores de Peguera, sobre todo del sector turístico, y también algunos turistas, “sobre todo, alemanes, son los que más compran”, señalaban.

Durante años ‘El Monaguillo’ ha estado en otra ubicación, en el Bulevard de Peguera. “El cambio de ubicación nos ha sentado bien”, manifestaba Coca, quien recordó que el pasado mes de agosto vendieron un premio de 259.000 euros de la Bonoloto.

A la espera de que alguno de los agraciados se decidiese a acercarse a la administración, Rosa y Soraya cumplimentaron el trámite de rigor de los agraciados por el sorteo. Descorcharon una botella de champán, en compañía de algunos conocidos que se sumaron a la fiesta, y posaron con el cartel del 25296, el número de la Lotería que ha dejado 200.000 euros en Peguera.