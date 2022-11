El Estado defiende que es el titular del Castell d'Alaró, si bien la finca se encuentra a su vez entre otras privadas por lo que se está tramitando una rectificación registral para identificar "qué partes del conjunto corresponden a esa titularidad pública respecto a las privadas" y permitir la cesión al Consell de Mallorca.

Así lo expone en respuesta a una pregunta planteada en el Congreso por los diputados del PP por Balears Margalida Prohens y Miquel Jerez, sobre la situación de este bien de interés cultural y el proceso para su cesión.

En relación a las declaraciones del propietario del resto del monte poniendo en duda la titularidad estatal de la fortificación, el Gobierno sostiene que hay antecedentes de actos administrativos y registrales "lo suficientemente válidos para defender la titularidad de la Administración General del Estado del bien protegido, si fuera necesario, ante la autoridad judicial".

En su respuesta el Gobierno recuerda que se trata de un bien declarado monumento histórico artístico en 1931; el 30 de diciembre de 1968 fue declarada la inalienabilidad del Castillo, y en 1969 se acordó la afectación del mismo al entonces Ministerio de Educación y Ciencia. La formalización se llevó a cabo mediante acta el 18 de noviembre de 1969. Además, el bien se encuentra inscrito en el Inventario de Bienes y Derechos del Estado.

Asimismo, "las ruinas del Castell se hallan, en la actualidad, integradas en la finca matriz nº240, que continúa inscrita a nombre del Estado".

La descripción de esa finca matriz en el registro "es prácticamente coincidente" con otra, a excepción del lindero este, que fue subastada por el Estado a finales del siglo XIX. Por ello el Gobierno entiende que "la finca, titularidad de la Administración General del Estado, se encuentra a su vez entre otras fincas actualmente de titularidad privada".

Por ello se está tramitando una rectificación registral para "identificar qué partes del conjunto corresponden a esa titularidad pública respecto a las privadas, a partir de la premisa de la propiedad pública de la integridad de la parte monumental que, junto con su carácter de inalienabilidad y la existencia del procedimiento de afectación al Ministerio, se considera título justificante suficiente para acreditar la titularidad del bien" por parte del Estado.

Para realizar esta rectificación, el Registro va a requerir la aceptación de todos los titulares registrales de las fincas afectadas; "fincas que el Consell de Mallorca ha comunicado que están, por su parte, en proceso de adquisición", como señala la respuesta escrita conocida este lunes.

El Estado apunta que esa adquisición facilitaría la rectificación registral, ya que una vez se consintiera por el nuevo propietario público, "se culminaría y habilitaría la consiguiente cesión de titularidad" al Consell para que se haga cargo del monumento.

Por todo ello, en respuesta a la pregunta planteada por el PP, el Gobierno indica que mientras no se produzca esta rectificación "no es posible continuar con el proceso de desafectación del inmueble del Ministerio de Cultura y Deporte y cesión posterior de la titularidad al Consell y, por lo tanto, no es posible prever la fecha estimada de dicha cesión".

De la fortificación actualmente se conserva la muralla con cinco torres. Además, el entorno del Castell conserva algunos elementos etnológicos como aljibes, paredes de piedra, caminos, etc. Consell de Mallorca y Govern balear trabajan en el traspaso de la titularidad, un procedimiento que requiere demostrar que el Consell puede garantizar económicamente su mantenimiento.