Su intención es adquirir todos los locales de Punta Ballena. «Compraré esta calle de Magaluf y la clausuraré permanentemente si tengo que hacerlo, porque es un peligro para las personas. No está controlada», ha declarado White, a medios como The Mirror, un posicionamiento que han recogido otros digitales británicos.

La propuesta no parece descabellada para un hombre de negocios como White, quien, como informó la revista Forbes en 2020, posee «40 hectáreas de tierra en Portugal para cultivar cannabis medicinal con una producción estimada de 1.500 millones de euros en valor de mercado al año», escribe Forbes. «Se convertirá en el primer multimillonario de esta industria (sus acciones están valoradas en 3.500 millones de euros)», añadió esta publicación.

Su hermano, Tobias White-Sansom, de 35 años, murió en el hospital cinco días después de que ocurriera la pelea mortal en Magaluf. El origen del incidente, de acuerdo al relato ofrecido por Maximilian, se produjo cuando Tobias volvía al área VIP de la discoteca para recoger sus cosas y le dijeron que sus pertenencias habían sido retiradas.

Maximilian relató a los medios británicos que, mientras Tobias esperaba que le devolviesen sus cosas, se tomó una copa y entonces fue asaltado por los guardas de seguridad del establecimiento nocturno. «Él no sabía qué pasaba e intentó resistirse. Tres o cuatro porteros le llevaron a una esquina del club, le tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo. Le pusieron unas esposas y siguieron golpeándolo con violencia», explica Maximilian, a partir del relato que ha recabado, dice, de testigos presenciales.

Según esta versión, con posterioridad apareció la Policía, que volvió a esposarlo y, mientras estaba en el suelo, se le pusieron encima dado su estado de nerviosismo. «Tuvo una parada cardíaca y ellos le dieron un tranquilizante. La Policía empezó entonces a golpear a los turistas y a la gente que estaba mirando, diciéndoles que se dispersasen», refirió.

Maximilian White quiso homenajear la figura de su hermano, afirmando que era un «padre de familia cariñoso» con sus dos hijas de cuatro años y 11 meses. «Él era un buen padre, no tenía antecedentes de ningún tipo. Todo el mundo le quería y era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia», declaró.

El Foreign Office, el equivalente al ministerio de Asuntos Exteriores, se ha pronunciado también sobre el incidente en los siguientes términos: «Estamos apoyando a la familia del hombre británico que ha muerto en Mallorca y estamos en contacto con las autoridades locales».

¿Quién es Maximilian White?

Con poco más de 40 años, Maximilian White es una magnate de un nuevo y pujante nicho de mercado, el cannabis medicinal. Se le considera la primera persona que ha amasado una fortuna en una industria que está en pleno florecimiento. Además es una estrella de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores. «Es posible que aún no hayas oído hablar de él, pero este recién llegado a la industria se convertirá en el primer multimillonario del cannabis medicinal a la tierna edad de 40 años», le presentaba la revista Forbes en un reportaje en 2020, con imágenes suyas en su mansión de Mallorca. White, quien previamente se había centrado en la industria musical y el mundo inmobiliario, declaraba que su éxito se debe no tanto a una cuestión de oportunidades sino de personalidad. «Se necesita valor para no importarte ser odiado, escudriñado o el centro de atención. Hay que tener la piel dura, la capacidad de enfrentar las críticas y seguir adelante sin importar el ruido», indicaba White.