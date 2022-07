Los socios de gobierno en el ayuntamiento de Calvià, PSOE y Podem-Més, escenificaron en el pleno de este jueves uno de los choques más ásperos de esta legislatura, a raíz de una moción presentada por la coalición de izquierdas que pedía aplicar una serie de medidas para “garantizar el derecho de poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada” en el municipio.

Así, Podem-Més quería que el Ayuntamiento instase al Gobierno central y al Govern a realizar las gestiones pertinentes ante la SAREB para que tanto su parque de viviendas como el suelo urbanizable con que cuenta se destine a alquiler social. Además, solicitaba que el Consistorio pidiese al Ejecutivo autonómico que Balears fuese declarada como “zona tensionada” en aplicación de la nueva Ley de Vivienda estatal. Asimismo, defendía que se rebajasen las condiciones para ser declarado gran tenedor (de 10 a 5 viviendas).

La portavoz municipal socialista, Nati Francés, señaló: “No podemos apoyar esta moción. Lo que queremos hacer son políticas posibles. Que podamos hacer lo que decimos, aunque tardemos más. Lo lamento mucho. Quizá no vamos al ritmo que nos gustaría, pero nos ha pasado una pandemia por en medio. Estas mociones sólo alimentan a la derecha. Frente a la nada que defienden, están los hechos: es mentira que este gobierno no hace nada. A nivel autonómico, hay más viviendas [sociales] que nunca en régimen de alquiler. Y eso lo hemos hecho juntos”, declaró Francés, quien cifró en 300 las viviendas sociales que se impulsan en Calvià.

La teniente de alcalde de Podem, Marga Plomer, remarcó que “es un drama alquilar en Baleares y, en Calvià, aún más”. "Protagonizamos las mayores subidas de precios. Se está expulsando a la gente de nuestro territorio. Estamos cansados de esperar. La conselleria de Vivienda no desarrolla el reglamento de la ley autonómica. Hay que ponerse en marcha, porque hay una emergencia urgente. Si hay cosas que dependen del Gobierno o del Govern, pues se piden. Es prioritario el tema de la vivienda y tenemos que poner todas nuestras fuerzas. No es una moción para buscar confrontación. No es una deslealtad. Tenemos urgencia”, aseveró.

La moción no salió adelante finalmente. Todos los grupos políticos municipales votaron en contra de la moción de Podem-Més.