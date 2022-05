«Portocolom dice basta». «Así terminaremos con Portocolom». Queremos algarrobos, no cemento». «Especulación, no». «Más naturaleza, menos construcción». «No más cemento». Son solo algunos de los lemas estampados en las pancartas que los vecinos de Portocolom han exhibido este domingo en la protesta convocada por Terraferida, Salvem Portocolom y SomPortocolom para evitar una nueva urbanización en el núcleo antiguo de sa Capella. El éxito ha sido total. Medio millar de personas han tomado la plaza de la iglesia para exhibir la unión y la fuerza vecinal contra el crecimiento urbanístico a costa de un espacio rural pegado a la zona protegida de s’Algar y es Riuetó. «No se lo pondremos fácil. No saben que cuando nos unimos somos capaces de parar una urbanización», ha sentenciado el colaborador de este periódico, Pere Estelrich i Massutí, que ha sido el encargado de leer el manifiesto. Ejemplos de lucha contra el crecimiento urbanístico tienen muchos. «Cada uno de nosotros seremos un muro de contención contra esta nueva urbanización y contra las que vengan hasta lograr un Portocolom más racional, más natural y pensado para las personas, no para el capital especulativo sin alma. Lo conseguiremos», han sentenciado.

En el manifiesto, las entidades han lanzado «un aviso a los políticos de Palma» y han apelado directamente al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir: «Ustedes pueden parar la nueva urbanización de sa Capella. No más tuits. No nos hablen de cambio de modelo. Empezadlo ahora protegiendo sa Capella, Portocolom y Mallorca». «Cada uno de nosotros seremos un muro de contención contra esta nueva urbanización" En la protesta de este primero de mayo, las entidades han alertado contra «los excesos» que implica esta nueva urbanización de sa Capella, que quieren hacer crecer de manera absurda en dirección al Camp Roig. «No solo es una zona de gran valor paisajístico, también custodia un conjunto de cuevas subterráneas únicas en el mundo», razonan. Además, remarcan que las calles sin salida de sa Capella conforman «una frontera natural que no podemos dejar sobrepasar». «Si tumban los muros para entrar en fora vila ya no se pararán», avisan las entidades que tienen claro que «todos estas nuevas viviendas no serán para la gente de Portocolom, ni de Felanitx, ni de Mallorca porque serán puestos a disposición del gran mercado especulativo internacional». Y precisamente, alertan las entidades proteccionistas, la de sa Capella «no es la única amenaza del Pla General de Felanitx, que rebaja aún más la escasa protección de fora vila. «Amenazan en convertir todo el municipio en una gran urbanización», avisan. Te puede interesar: Part Forana ARCA aboga por prohibir bares y restaurantes en la zona de sa Capella de Portocolom «Tenemos un Govern que nos destroza el patrimonio más valioso», han lamentado en el manifiesto criticando duramente que han puesto cemento en el moll de sa Duana y el nuevo plan de puertos que contempla aún más yates. «Todo tiene el mismo objetivo: hacer venir más ricos», han lamentado los vecinos unidos en la plaza de la iglesia contra el crecimiento urbanístico del litoral felanitxer.